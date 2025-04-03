2025Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ½ª²ó»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×BEST10¡£¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤Î¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢½é²ó¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÂ³¤±¤¿ÍýÍ³
1·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åß¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î1ËÜ¤ò½ü¤¤¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Î¥Ù¥¹¥È10¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ºÇ½ª²ó¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ï¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Á°É¾È½¤¬¹â¤¯¡¢½é²ó¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÆÀ¤è¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµÕ¤â¤¢¤ë¡£ÊüÁ÷³«»Ï¸å¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£
»ëÄ°Î¨¤È¼Á¡£¤À¤¬¡¢¼Á¤Ï½øÎó²½¤¬Æñ¤·¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤äÉ¾²Á´ð½à¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£²¿¿Í¸«¤¿¤«¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ½¤¹»ëÄ°Î¨¤Ï¸øÊ¿¤Ê¼ÜÅÙ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È10¤Ï¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¡Ê¸á¸å7¡ÁÆ±11»þ¡Ë¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç½ü³°¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁêËÀ season23¡Ù¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¤Î´ØÅìÃÏ¶è¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î1¡ó¤ÏÌó39.9Ëü¿Í¡£Á´¹ñÃ±°Ì¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¿ä·×Ìó116.1Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÕµ¤¹¤ë¡£
¢¡¶µ°é¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù
➀TBS·Ï¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë3·î23ÆüÊüÁ÷¡£Á´10²ó¡£¸Ä¿Í7.3¡ó¡¢À¤ÂÓ11.8¡ó
➁¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁêËÀ season23¡Ù¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë3·î12ÆüÊüÁ÷¡£Á´19²ó¡£¸Ä¿Í6.3¡ó¡¢À¤ÂÓ10.8¡ó
£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê·îÍË9»þ¡Ë3·î31ÆüÊüÁ÷¡£Á´11²ó¡£¸Ä¿Í4.9¡ó¡¢À¤ÂÓ8.0¡ó
¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ï¶µ°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£½é²ó¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ôÌäÂê¤ò¸½¼ÂÅª¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤À¤¬¡¢Ä¶¿Ê³Ø¹»¤ÎÉÔÀµÆþ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¸æ¾å¹§¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤À¤¬¡¢»äÎ©ÎÙÆÁ³Ø±¡¹â¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢3Ç¯2ÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤ÇÊ¸²Ê¾Ê¤ÈÀ¯³¦¤¬Íí¤àÉÔÀµÆþ³Ø¤òÉëÇ¤Ä¾¸å¤«¤éÈë¤«¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£°ìÊý¤Ç¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÃ´Åö²ÊÌÜ¡¦¿ô³Ø¤ò¶µ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«»à¡¢¶µ²Ê½ñ¸¡Äê¡¢À¸Íý¤ÎÉÏº¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤µ¤»¤¿¡£¥É¥é¥ÞÂ¦¤¬Áª¤ó¤À¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÅÀ¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÉÔÀµÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¡¦ÀéÌÚÎÉÍÚ¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¼«¼çÂà³Ø¤¹¤ë¡£¸æ¾å¤Î¶µ¤¨¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13¡Á49ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡£
¡ØÁêËÀ¡Ù¤â¤º¤Ã¤È¹â»ëÄ°Î¨¤òÂ³¤±¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬6¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡£¿åÃ«¤¬±¦µþ¤ò±é¤¸»Ï¤á¤Æ¤«¤é25Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêËÀ¤Ï½éÂå¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿5ÂåÌÜ¤Îµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¡£2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï·×10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î·ëÂ÷¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÏÇ¯Îð¤Î¹â¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÏÄã¤á¡£
¢¡¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï
¡Ø119¡Ù¤Ï²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÉñÂæ¡£»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ÎÇô¸¶Àã¡ÊÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÀ¼¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Çµß¤¦´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ê¤É¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿±öÁÇ¥¬¥¹¤ÎÊ®½Ð¤ä¿åÆñ»ö¸Î¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾ÃËÉ¶É¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àã¤é´ÉÀ©°÷¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÔÌ±¤¿¤Á¤¬µß½õ¤äµßÌ¿¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎºÙ¤«¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤äËÜ²»¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡£
¢¡4°Ì¡Á6°Ì¡¡°å»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌÜÅª¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤Þ¤É¤«¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡©
ºÇ½ª²ó¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ï¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Á°É¾È½¤¬¹â¤¯¡¢½é²ó¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÆÀ¤è¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµÕ¤â¤¢¤ë¡£ÊüÁ÷³«»Ï¸å¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£
»ëÄ°Î¨¤È¼Á¡£¤À¤¬¡¢¼Á¤Ï½øÎó²½¤¬Æñ¤·¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤äÉ¾²Á´ð½à¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£²¿¿Í¸«¤¿¤«¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ½¤¹»ëÄ°Î¨¤Ï¸øÊ¿¤Ê¼ÜÅÙ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¤Î´ØÅìÃÏ¶è¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò´ð¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î1¡ó¤ÏÌó39.9Ëü¿Í¡£Á´¹ñÃ±°Ì¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¿ä·×Ìó116.1Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÕµ¤¹¤ë¡£
¢¡¶µ°é¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù
➀TBS·Ï¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë3·î23ÆüÊüÁ÷¡£Á´10²ó¡£¸Ä¿Í7.3¡ó¡¢À¤ÂÓ11.8¡ó
➁¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁêËÀ season23¡Ù¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë3·î12ÆüÊüÁ÷¡£Á´19²ó¡£¸Ä¿Í6.3¡ó¡¢À¤ÂÓ10.8¡ó
£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê·îÍË9»þ¡Ë3·î31ÆüÊüÁ÷¡£Á´11²ó¡£¸Ä¿Í4.9¡ó¡¢À¤ÂÓ8.0¡ó
¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ï¶µ°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¡£½é²ó¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ôÌäÂê¤ò¸½¼ÂÅª¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢ÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤À¤¬¡¢Ä¶¿Ê³Ø¹»¤ÎÉÔÀµÆþ³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¸æ¾å¹§¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤À¤¬¡¢»äÎ©ÎÙÆÁ³Ø±¡¹â¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢3Ç¯2ÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤ÇÊ¸²Ê¾Ê¤ÈÀ¯³¦¤¬Íí¤àÉÔÀµÆþ³Ø¤òÉëÇ¤Ä¾¸å¤«¤éÈë¤«¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£°ìÊý¤Ç¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÃ´Åö²ÊÌÜ¡¦¿ô³Ø¤ò¶µ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«»à¡¢¶µ²Ê½ñ¸¡Äê¡¢À¸Íý¤ÎÉÏº¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤µ¤»¤¿¡£¥É¥é¥ÞÂ¦¤¬Áª¤ó¤À¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÅÀ¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÉÔÀµÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¡¦ÀéÌÚÎÉÍÚ¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¼«¼çÂà³Ø¤¹¤ë¡£¸æ¾å¤Î¶µ¤¨¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13¡Á49ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡£
¡ØÁêËÀ¡Ù¤â¤º¤Ã¤È¹â»ëÄ°Î¨¤òÂ³¤±¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬6¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡£¿åÃ«¤¬±¦µþ¤ò±é¤¸»Ï¤á¤Æ¤«¤é25Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêËÀ¤Ï½éÂå¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿5ÂåÌÜ¤Îµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¡£2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï·×10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤ÈÎ¢¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î·ëÂ÷¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÏÇ¯Îð¤Î¹â¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÏÄã¤á¡£
¢¡¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï
¡Ø119¡Ù¤Ï²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÉñÂæ¡£»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ÎÇô¸¶Àã¡ÊÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÀ¼¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Çµß¤¦´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ê¤É¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿±öÁÇ¥¬¥¹¤ÎÊ®½Ð¤ä¿åÆñ»ö¸Î¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾ÃËÉ¶É¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àã¤é´ÉÀ©°÷¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÔÌ±¤¿¤Á¤¬µß½õ¤äµßÌ¿¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤ÎºÙ¤«¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤äËÜ²»¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡£
¢¡4°Ì¡Á6°Ì¡¡°å»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌÜÅª¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤Þ¤É¤«¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡©