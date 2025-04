DEAN & DELUCAとBRIEFINGがコラボ。「食を巡る旅」をテーマにしたキャリーケースが登場

ディーン&デルーカ(DEAN & DELUCA)は、ブリーフィング(BRIEFING)」とのコラボレーションアイテムを発売します。Courtesy of DEAN & DELUCAテーマは“食を巡る旅”。初となる「DEAN & DELUCA | BRIEFING トラベルキャリーケース」、旅支度に便利な「トラベルポーチ」と、過去にも好評だった「サコッシュトートバッグ」など全4アイテムを、DEAN & DELUCA公式オンラインストア、BRIEFING OFFICIAL SITE、およびBRIEFING一部直営店で4月15日から販売します。

Courtesy of DEAN & DELUCA「トラベルキャリーケース」はDEAN & DELUCAのブランドカラーのひとつ「ホワイト」をコラボレーション限定色として採用。特殊加工により汚れや傷が目立ちにくく、マットな質感に仕上げました。容量約37Lで、国内線機内持ち込みにも対応するサイズ*です。*国内線(100席以上)の機内持ち込み対応サイズ(各航空会社によって規定が異なる場合があります。)Courtesy of DEAN & DELUCAまた、旅の快適さを追求した「トラベルポーチ」は、出し入れしやすい大きなファスナートップを採用し、軽量ながら収納力抜群。さらに「サコッシュトートバッグ」は折り畳んで2WAYで使え、日常から旅先まで活躍します。Courtesy of DEAN & DELUCA1. トラベルキャリーケースカラーはコラボレーション限定のホワイト。特殊な加工を施すことで、汚れや傷が目立ちにくく、マットな仕上がりに。2〜3泊程度の旅に適した容量で、国内線(100席以上)の機内持ち込み対応サイズです。Courtesy of DEAN & DELUCACourtesy of DEAN & DELUCADEAN & DELUCA とBRIEFINGのロゴが入った特別仕様。航空機や医療機材にも使われている、耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネイトを外装に使用。3層構造のシェル素材で、従来よりも強度がアップするだけなく重量も軽くなっています。Courtesy of DEAN & DELUCAスムーズな回転と静音性を備えたキャスターにはプッシュボタンでのロック解除を可能としたキャスターロックを完備。スマートフォン等を充電することが出来るType-AとType-CのUSBポート付き。アメリカ運輸保安局認可の「TSAロック」も付いています。Courtesy of DEAN & DELUCA内側には収納アイテムがひと目で分かるメッシュポケットのほか、滞在先で吊るせるウォールポケットとして使用できる仕切り板を搭載。細々としたアイテムをすっきりと整理でき、快適な旅をサポートしてくれます。Courtesy of DEAN & DELUCAトラベルキャリーケースカラー:ホワイト価格:6万4,900円(税込)容量:約37Lサイズ:幅36×高さ54.5×マチ24(cm)素材:ポリカーボネート2. サコッシュトートバッグ日常使いから旅先でのサブバッグとしても重宝する「サコッシュトートバッグ」。メッシュポケットにスマートフォンを入れて身軽なスタイルで出かけられます。メッシュポケット裏のフリースペースに収納されているバッグを開くと、トートバッグとしても使用可能な2WAY仕様です。Courtesy of DEAN & DELUCACourtesy of DEAN & DELUCAサコッシュトートバッグカラー:ライトグレー、ブラック価格:1万5,400円(税込)サイズ:トートバッグにした状態:幅33.5 ×高さ40× マチ12cm (持ち手含まず)サコッシュにした状態:幅17.5 × 高さ22.5cm素材:リサイクルナイロン3. トラベルポーチ用途に応じて選べる2つのサイズ展開。快適な旅から日常使いまでをサポート。素材にはリサイクルナイロンを使用し、抗ウイルス・抗菌加工を施しました。Courtesy of DEAN & DELUCACourtesy of DEAN & DELUCAトラベルポーチカラー:ライトグレー、ブラック価格:M 6,050円(税込)、S 5,500円(税込)サイズ:M:幅24×高さ11×マチ8cmS:幅17×高さ9×マチ6.5cm素材:リサイクルナイロンBRIEFING(ブリーフィング)1998年に真の“ミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つラゲッジブランドとして誕生したBRIEFING(ブリーフィング)。2023年にはブランド生誕25周年を迎え、現在ではバッグアイテムのみならず、ゴルフやアウトドアラインなどライフスタイルブランドとして進化を遂げています。Courtesy of DEAN & DELUCADEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン(Joel Dean)とジョルジオ・デルーカ(Giorgio DeLuca)により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまり。日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ27店舗、スペシャルティストア(ワインストア)1店舗に自社オンラインストアを展開しています。