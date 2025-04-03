¹õÂôÇ¯Íº¤¬ÆüËÜ¤Î·úÃÛµ»½Ñ¾Î»¿¡ÖÆüËÜ¤Ï¿®Íê½ÐÍè¤ë¹ñ¡×¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃÏ¿Ì¼õ¤±¡¢²áµî¤Î¶ÄÅ·¸÷·ÊÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¹õÂôÇ¯Íº¡Ê80¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î·úÃÛÊª¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¹õÂô¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÃÏ¿Ì¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î·úÊª¤Î°Â°×¤Ê·úÃÛ¡ÄÆüËÜ¤È°ã¤¤ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡Ö°ÊÁ°¡ÄÍ§¿Í¤¬¹á¹ÁÅç¤Ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¡ÄÅÓÃæ·Ð²á¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤·¤¿¡ÄºÙ¤¤Å´¹ü¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡Ä¤½¤ì¤â30³¬·ú¤Æ¡Ä¹¹¤Ë¹©»ö¤ÎÂ¾ì¤ÏÃÝ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¹á¹ÁÅç¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¶ÄÅ·¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¹ñ±Ä´ë¶È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ä¤â¤Î¤Î¸«»ö¤ËÊø²õ¡Ä¤½¤Î¾åÊóÆ»¤òºï½ü¢®¡Ê¡©¤Î±¦¤Ë¡ª¡Ë¡ÄÇ¡²¿¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤«¡ÄÃæ¹ñ¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÄÃæ¹ñ¹ñ±Ä¤¬ºî¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿·´´Àþ¤â¸Î¾ã¤À¤é¤±¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¼õÃí¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ªÆüËÜ¤Ï¿®Íê½ÐÍè¤ë¹ñ¡ÄÂ»¤·¤ÆÆÀ¼è¤ì¤À¡Ä»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ÆËÜ²»¤¬²ò¤ë¡ÄÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Î·úÃÛ¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤â¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÃÏ¿Ì¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£