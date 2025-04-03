【スイス】

消費者物価指数（CPI）（3月）15:30

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.3%（前年比)



【トルコ】

消費者物価指数（3月）16:00

予想 3.1% 前回 2.27%（前月比)

予想 39.0% 前回 39.05%（前年比)



【ユーロ圏】

フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（3月）16:50

予想 46.6 前回 46.6



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55

予想 50.2 前回 50.2



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00

予想 50.4 前回 50.4



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30

予想 53.2 前回 53.2



【米国】

チャレンジャー人員削減数（3月）20:30

予想 N/A 前回 103.2%（前年比)



貿易収支（2月）21:30

予想 -1100.0億ドル 前回 -1314.0億ドル



新規失業保険申請件数（03/23 - 03/29）21:30

予想 N/A 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（03/16 - 03/22）

予想 N/A 前回 185.6万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45

予想 54.3 前回 54.3（非製造業PMI・確報値)

予想 53.5 前回 53.5（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（3月）23:00

予想 53.2 前回 53.5



【カナダ】

国際商品貿易（2月）21:30

予想 N/A 前回 39.7億カナダドル



※予定は変更されることがあります。

外部サイト