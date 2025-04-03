【スイス】
消費者物価指数（CPI）（3月）15:30
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.3%（前年比)

【トルコ】
消費者物価指数（3月）16:00
予想　3.1%　前回　2.27%（前月比)
予想　39.0%　前回　39.05%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（3月）16:50
予想　46.6 　前回　46.6

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（3月）16:55　
予想　50.2　前回　50.2

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:00
予想　50.4　前回　50.4

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）17:30
予想　53.2　前回　53.2

【米国】
チャレンジャー人員削減数（3月）20:30　
予想　N/A　前回　103.2%（前年比)

貿易収支（2月）21:30
予想　-1100.0億ドル　前回　-1314.0億ドル

新規失業保険申請件数（03/23 - 03/29）21:30
予想　N/A　前回　22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/16 - 03/22）
予想　N/A　前回　185.6万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想　54.3　前回　54.3（非製造業PMI・確報値)
予想　53.5　前回　53.5（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（3月）23:00
予想　53.2　前回　53.5

【カナダ】
国際商品貿易（2月）21:30
予想　N/A　前回　39.7億カナダドル

※予定は変更されることがあります。