ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¡¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«µÔÈ¯¸À¡Ö½¤Àµ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢»Ò¶¡£´¿Í¤Ë¸¤Ç£¹É¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï£³Æü¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ëË¤«¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤àÃøÌ¾¿Í¤ËÂ£¤ë¡¢º£Ç¯¤Ç£±£°²óÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¹¾Åì¶èÍÌÀ¡Ë¤Ç£¶Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè£±£´²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Á¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤ò£¶É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºò²Æ¤Ë¤ÏÊÝ¸î¸¤£³É¤¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸î¸¤¤Ï¤º¤Ã¤È¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÄÊì¤Î²È¤ÇÀÎ£±£¶Ç¯À¸¤¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¤Ë»÷¤¿¸¤¤ò¸«ÉÕ¤±¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤éÀ³Ê¤¬¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸»ú¡Ê¥µ¥¤¥ÈÆâÀâÌÀ¡ËÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¸å¤«¤é¡Ø»³¸ý¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£ÅÚ²°¤Ï»³¸ý¸©¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¤Ç£³É¤¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌî¸¤¤Î¤¿¤á²û¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¡£¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤è¤ê¥½¥Õ¥¡¤ÈÊÉ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ë¡ËÊÉ»æÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥Ë¥È¥ê¤Î¥½¥Õ¥¡¡¢£²Æü¤Ç¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÃæ¤ÎÌÊ½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¡Ö¾²¤ÎÃÇÇ®ºà¤È¤«½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢²È¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆø¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÊÑ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥±¥í¥ê¡£¸¤Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ½é¤ÎÉ×¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÎÄ¹ÃË¡Ê£²£°¡Ë¡¢Á°É×¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¼¡ÃË¡Ê£±£µ¡Ë¡¢¸½É×¤È¤Î´Ö¤ÎÄ¹½÷¡Ê£¸¡Ë¤È¼¡½÷¡Ê£¶¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢à»Ò¤À¤¯¤µ¤óÀ¸³èá¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¼é¤ê¹ç¤¦¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ°Êª¤â¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¶¦¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥ï¡Á¥Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤¦¤¢¤ì¤À¤±¤Çà¤¢¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÇØ¸å¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¼¼Â¤·¤¿»äÀ¸³è¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÅÚ²°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¼Ì¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡Ë¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ï½¤Àµ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¥¢¥¿¥·¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Í¡Á¡¢¤Ê¤ó¤«½¤Àµ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡£
¡¡¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£