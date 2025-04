最高濃度14％のアサイーピューレ(グロッソ)輸入！土屋商店「アサイークラブ」

土屋商店は、アサイーボウル専門店やアサイーボウルを提供しているカフェ向け食材仕入サイト「アサイークラブ」を2025年4月3日(木)にオープンしました。

土屋商店「アサイークラブ」

アサイーボウルブームの中、品薄が続くアサイーピューレを始めとして、トッピングやアサイーベースに使用するブルーベリーやバナナなどの食材、クラフト容器などを幅広く販売します。

アサイーピューレは、最高濃度14%品をアマゾン川のメーカーから直輸入し販売します。

【原材料問屋だから出来る幅広い商品アイテム】

メイン商品の「ViVa アサイーピューレ プレミア14」はアマゾン川流域のパートナー工場から最高濃度の14%品(グロッソ)を輸入しています。

低温殺菌を行い、安心安全な商品を提供します。

その他、アサイーボウルのベースに使用するワイルドブルーベリー、バナナスライスやトッピングに使用する大粒のカルチベート種のブルーベリーなどを販売します。

<商品概要>

商品名 : ViVa アサイーピューレ プレミア14

発売日 : 2025年4月

サイズ : 1kg×10袋/ケース

販売ルート: オンラインショップ「アサイークラブ」で購入可

