SHINee・キー＆“aespaの妹”Hearts2Hearts、日本最大級のファッションイベント「GirlsAward」に出演決定！

SHINeeのキーとHearts2Heartsが、日本最大級のファッション&音楽フェスティバルに出演する。

キーとHearts2Heartsは、5月3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER」(以下、「GirlsAward」)に出演し、個性あふれる華やかなステージを披露する予定だ。

「GirlsAward」は、2010年から毎年春と秋の2回開催されている、日本最大級のファッション&音楽フェスティバル。ファッションと音楽の両分野で影響力のあるアーティストたちが集結する場であり、キーとHearts2Heartsに対する日本での注目度の高さを証明している。

特にキーは、2015年にSHINeeとして「GirlsAward」に出演して以来、約10年ぶりにソロアーティストとしてこの舞台に立つこととなり、注目が集まっている。唯一無二の魅力と卓越したパフォーマンスで、ソロとしても圧倒的な存在感を発揮すると期待されている。

また、Hearts2Heartsは、3月にテレビ朝日主催のグローバル音楽フェス「The Performance」に出演し、熱い反響を得たばかりだ。今回の「GirlsAward」でも、8人8色のビジュアルと幻想的かつミステリアスな音楽性で、ファンを魅了するステージを披露する。

なお、キーは現在、グローバルキャラクターブランド「サンリオ」の韓国支社「Sanrio Korea」とのコラボプロジェクトを記念したポップアップストア「Where is KEY? with HELLO KITTY」を、4月9日までザ・現代ソウル地下1階で開催中だ。

また、Hearts2Heartsは、初のリアリティ番組『Chat Hearts2Hearts』を韓国の動画配信サービス「Wavve」で毎週水曜11時に、Mnetでは毎週木曜22時40分に放送している。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱(テグ)市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。