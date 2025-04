◆宮舘涼太、ホワイト衣装で降臨

【モデルプレス=2025/04/03】Snow Manの宮舘涼太が3日、都内で開催された「ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”」記者発表会に出席。初の訪米を振り返り、メンバーへのお土産について話した。「ディズニー・オン・アイス」は、ミッキー・マウスをはじめとしたディズニーキャラクターたちが登場するアイスショー。今年の「Magic in the Stars」では、シンデレラ、ベル、ラプンツェルなどが氷上で舞う姿を楽しむことができる。

◆宮舘涼太、初の訪米でメンバーへのお土産は?

ホワイトの衣装で登場した宮舘は、登場するなり「シャッターチャンスです」と笑顔でポーズを披露。スペシャルサポーターに初めて就任した思いを問われると「とても光栄なお話しとともにですね、僕自身もディズニーがすごく大好きで、ディズニーの作品に何度も救われたと言いますか。本当に夢のある作品だったり、愛情のこもった作品に、何度も僕自身奮い立たせられて、背中を押されて、今やっと僕自身の夢も叶いました!」と笑顔でコメントした。舞台裏から何かが落ちる音が聞こえてくると「今とても大事なお話しをしています(笑)」と場を和ませ、「本当に光栄なお話しなので、スペシャルサポーターを務めさせていただき、『ディズニー・オン・アイス』の魅力をたっぷりと皆さんに伝えていきたいと思います」と意気込みを語った。アメリカ公演を一足早く鑑賞した宮舘は、アメリカ滞在について「映像をご覧いただいている通りに、僕は初めて行かせていただいたんですが、本当に見る景色見る景色が美しくて。風も感じながら、のどかな風景だったり、やはりスケールの大きさが新鮮ではありましたね」と回想。メンバーへのお土産を買ったか問われると「マグネットを買わせていただいて。ここならではのマグネットを買って、なんと僕の分も合わせて9枚買いました。みんなお揃いで買いまして、そうしたら『ありがとう』と言ってくださいましたね。いわゆるお礼ですね」とユーモアたっぷりに明かした。アメリカ公演を鑑賞した感想を求められると、「声が勝手に出てきちゃうような。『ふー!』って」「驚きっぱなしの連続で。スケートをしながらパフォーマンスするってすごく難しいことなんですよ。なんですけど、笑顔だったり、ダイナミックなアクロバットも1番の魅力なんじゃないかと思います」と魅力を紹介。日本公演をメンバーと観に行くなら誰を誘うか聞かれると、宮舘は「そんな、1人を選べるわけないじゃないですか…」とツッコミを入れて「9人で観に行きたいです!」と力強く語った。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】