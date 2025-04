2025年9月、10年目の開催となるNoMaps2025を開催します。

NoMaps2025

開催日 :2025年9月10日(水)〜9月14日(日)

開催場所 :札幌市内中心部 複数会場同時開催

実施予定カテゴリー:CONFERENCE/SOCIAL/EDU/STUDENTS/U35/GLOBAL/WELLNESS/SPORTS/KIDS などを想定

「NoMaps2024」は国内外から5日間で延べ75,837人来場、49の会場で209事業を展開。

2025年9月には10年目の開催となるNoMaps2025を開催します。

■10年目を機に「NoMaps Team東京」を発足

“北海道を舞台に、新しい価値を生み出す大きな枠組み”として毎年9月に開催されているNoMapsは2025年度の開催で10年目を迎えます。

今回、NoMaps実行委員会は、10年目を機に都市と地域の共創をより推進するための新しい組織として「NoMaps Team東京」を発足します。

本チームは、北海道および東京を拠点に事業を展開する企業・スタートアップ・クリエイターを中心としたメンバーで構成され、都市のプレイヤーが北海道という場所で次の社会・未来を創るための橋渡し役を担います。

■NoMapsとは

NoMapsは、北海道を舞台に新しい価値を生み出す大きな枠組みとして、クリエイティブな発想や技術によって、次の社会・未来を創ろうとする人たちのための交流の場(コンベンション)として、札幌中心部の様々な場所で事業を展開しています。

運営体制は、札幌市をはじめ道内の民間企業・教育研究機関を中心とした産官学の体制および、各カテゴリーで活動を行うNPOや団体が協力をしながら運営を行っています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post <札幌・北海道>多様な出会いと共創を生み出す 日本最大級の複合型フェス「NoMaps」/ 節目の10年目に向け都市と地域の共創を推進する場を東京に立上 appeared first on Dtimes.