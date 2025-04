ハンバーガーショップ「ロッテリア」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたロッテリアオリジナルの「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」が登場。

おもちゃは「おりがみつき!すみっコトランク」「パシャっと!すみっコかるた」「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」の3種類から1種類を選ぶことができます☆

ロッテリア「リラックマ」コラボレーション「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」

対象キッズセットメニュー・価格:

キッズチーズバーガーセット 590円(税込)セット内容:「キッズチーズバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」キッズてりやきバーガーセット 610円(税込)セット内容:「キッズてりやきバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」チキンからあげっとセット 490円(税込)セット内容:「チキンからあげっと(3本入り)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」おてがるパンケーキセット 490円(税込)セット内容:「おてがるパンケーキ(2枚)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

販売期間:2025年4月10日(木)〜6月下旬 ※無くなり次第終了

販売店舗:ロッテリア一部店舗を除く273店舗

お子さん向けメニューとして、様々な「キッズセット」を販売しているロッテリア。

今回は、部屋で旅の格好をしたり、空想の世界旅行を楽しんだりしている「すみっコ」たちを描いた「すみっコぐらしおもちゃ」が付いた「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」が用意されます。

「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、4種類のキッズセットメニューの注文が対象です。

「すみっコぐらしおもちゃ」は、組み立てトランクに折り紙を入れて持ち運べる「おりがみつき!すみっコトランク」、シャッターを押して遊べる組み立てカメラや3つのカード遊びを楽しめる「パシャっと!すみっコかるた」、組み立て地球儀をくるくると回して遊べる「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」から1種類を選ぶことができます☆

おりがみつき!すみっコトランク

サイズ:トランク 約H12.3×W13.8×D1.4cm/おりがみ 約H12×W12cm/8枚入り

旅行用トランクをモチーフにした組み立て式のケースと「すみっコ」たちの旅のデザインを楽しめる折り紙のセット。

紙飛行機を作って飛ばしたり、好きな折り紙を自由に折ったりして楽しむことができます。

遊び終わったらトランクに片づけることができるのもポイントです。

パシャっと!すみっコかるた

サイズ:カメラのはこ 約H12.7×W10×D3.4cm/カード 約H7×W5.2cm

かるたなどのカード遊びが楽しめる「パシャっと!すみっコかるた」

「すみっコかるた」と、組み立てるとシャッターをパシャっと押せる「カメラのはこ」のセットです。

かるたや絵合わせ、文字並べなどのカード遊びを満喫した後は、カメラの中にカードを片づけることができます。

せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ

サイズ:ちきゅうぎ 約L8×W8×H13.5cm/あそびシート 約H14.8×W21cm

「せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ」は、組み立てて作る地球儀のおもちゃ。

地球儀を使って2つの遊びが楽しめるあそびシート付きです。

地球儀に描かれた空想の世界の「すみっコ」たちと一緒に、地球の形や色、大陸や海があることなどを学べます。

キッズセット お得なクーポン券

全国の「ロッテリア」や「ゼッテリア」で使える30円引きクーポン券。

キッズセットを注文することで、おもちゃと一緒に配布され、次回の来店時より利用できます。

お得なクーポン券を使って「すみっコぐらし」のおもちゃを揃えることも可能です。

部屋で旅の格好をしたり、空想の世界旅行を楽しんだりしている「すみっコたち」を描いたコラボおもちゃ。

ロッテリアにて2025年4月10日より販売される「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」の紹介でした☆

