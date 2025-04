4月2日、任天堂の最新ハードである「Nintendo Switch 2」(以下、「Switch2」)の情報が盛りだくさんの『Nintendo Direct: Nintendo Switch 2』がYouTubeにて配信された。本稿では、その中から主な情報をまとめていく。

なお、記事内に記載の価格はすべて税込みとなる。

まず本体の発売日は6月5日に決定。価格は「日本語・国内専用版」が4万9980円、「日本語・国内専用版」の『マリカー ワールド』セットが5万3980円、「多言語対応版」が6万9980円となる。

本体の新機能の一つとして、コントローラに「Cボタン」が搭載。ボタンを押すことで離れたユーザー同士とオンラインによるボイスチャットが楽しめるほか、ゲーム画面の共有も可能に。さらに別売りのカメラを使用することで、画面に顔を写し、ビデオチャットしながらそれぞれがゲームプレイすることも可能になる。

さらに Switch2の新たな付属コントローラーとなるJoy-Con2では、マウス操作が可能に。車いすバスケットボールを題材とした対応ソフト『Drag x Drive(ドラッグ アンド ドライブ)』で車輪を動かすなど直感的な操作が楽しめるようになる。

また「Nintendo Switch」(以下、「Switch」)タイトルの『世界のアソビ大全51』など一部のゲームでは、1本のソフトで複数人でのプレイが可能となる“おすそわけ通信”機能が実装。オンラインではSwitch2同士でプレイできることに加え、ローカル通信ではSwitch2からSwitchやNintendo Switch Liteへの“おすそわけ通信”も可能となる。

さらに画面が7.9インチになり、本体ストレージは初代Switchの32GBから約8倍となる256GBへと大幅になることに加え、最大120fpsのフレームレートの実現や、新しいドッグで4K映像の出力が可能となるなど機能面も大幅に向上した。なおメモリーカードについては高速データ通信が可能なmicroSD EXPRESSカードに対応。従来のmicroSDカードは使用できなくなるので注意が必要だ。

また、ソフトに関しては互換性のあるSwitchのソフトで遊べることはもちろん、Switch2専用ソフトが登場することに加え、Switchソフトの「Nintendo Switch 2 Edition」も登場。例えば『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』ではマウス操作によるミニゲームが追加されたり、『星のカービィ ディスカバリー』では新たな冒険が追加されるなど、グラフィックや操作性の向上だけでなく新たな要素を楽しむことができる。なおSwitch版を購入している場合、アップグレードパスでプレイが可能だ。

Switch2向けの新作ソフトも続々と発表。まず「マリオカート」シリーズの最新作『マリオカートワールド』を紹介する。本作は広大な世界が舞台となっており、コースだけでなくすべてを走り回れるというオープンワールドの仕様をシリーズの中で初めて実現したものとなっている。

もちろんこれまでのシリーズ通りのグランプリモードも搭載。こちらは4つのコースで順位を競うものだが、各コースは繋がっており、次のレース場へ向かう間の道中でも気が抜けないレースが展開される。

また、新たに世界の端から端までをノンストップで駆け抜ける勝ち抜きの「サバイバル」モードや、道なき道も含め気ままに自由に走り回れる「フリーラン」も追加となる。なお本作は、Switch2本体と同時発売となる。

続いては前述の、マウス操作で直感的に楽しめる『Drag x Drive』だ。左右のJoy-Con2をマウス操作で車輪を動かしつつ、ボールを持った状態で片方のJoy-Con2を前に振ると、ボールを投げてシュートすることができる。3×3の対戦ゲームとなっており、オンラインでのバトルを楽しむことができる。本作は2025年夏の発売予定だ。

さらにトビー・フォックス氏が手掛けた『UNDERTALE』のパラレルストーリーが描かれる『DELTARUNE』がSwitch2と同時の6月5日に発売決定。制作はチャプチャー単位で進められており、本作にはチャプター1〜4が収録される模様だ。

またフロム・ソフトウェアの新作『The Duskbloods(ダスクブラッド)』が2026年発売決定。最大8人のプレイヤー同士や、プレイヤーと敵との戦いが展開されたPvPvEベースのマルチプレイアクションとなる。

そして「ドンキーコング」シリーズの3Dアクションゲーム『ドンキーコング バナンザ』が7月17日発売決定。壁も地面も破壊しながら進む爽快なアクションが楽しめる内容となっている。ステージによっては過去のシリーズを踏襲した横スクロールのアクションも楽しめるようだ。

その他の注目作を以下に箇条書きにてお伝えする。

・『Nintendo Switch 2のひみつ展』6月5日発売

・『スーパーマリオパーティ ジャンボリー + ジャンボリーTV』7月24日発売

・『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition』6月5日発売

・『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition』6月5日発売

・『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド』8月28日発売

・『メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition』2025年内発売

・『ポケモンレジェンズZ-A Nintendo Switch 2 Edition』2025年秋発売

・『HADES2』発売日未定

・『ストリートファイター6』6月5日発売

・『デモンエクスマキナ TITANIC SCION』9月5日発売

・『Project 007』発売日未定

・『オバケイドロ2』2025年内発売

・『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』6月5日発売

・『龍が如く0 ディレクターズカット』6月5日発売

・『ゼルダ無双 封印戦記』2025年冬発売

・『スプリット・フィクション』6月5日発売

・『ボーダーランズ4』2025年発売

・『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』6月5日発売

・『ホグワーツ・レガシー』6月5日発売

・『龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition』6月5日発売

・『シャインポスト Be Your アイドル!』6月5日発売

・『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』6月5日発売

・『祇:Path of the Goddess』6月5日発売

・『FF7 リメイク インターグレード』発売日未定

・『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』6月5日発売

・『カービィのエアライダー』2025年発売