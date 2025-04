イースト相手に驚異の29勝1敗…サンダーが別カンファレンスとの対戦戦績でNBA新記録

オクラホマシティ・サンダーは、4月3日(現地時間2日、日付は以下同)にホームのペイコム・センターでデトロイト・ピストンズを119-103で下し、3月13日から続く連勝を11へ伸ばした。

この日はシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(以降SGA)がゲームハイの33得点に6リバウンド3スティール2ブロック、ジェイレン・ウィリアムズが23得点5リバウンド、チェット・ホルムグレンが22得点11リバウンド4アシスト2スティール6ブロック、ルーゲンツ・ドートが14得点7リバウンド、ケイソン・ウォーレスが13得点5リバウンド4アシスト3スティールをマーク。

これでSGAは今シーズンの連続20得点記録を69へ伸ばし、1990-91シーズンのマイケル・ジョーダン(元シカゴ・ブルズほか)と並んでNBA歴代3位タイの最長記録に。

With his 69th consecutive 20+ PT game, SGA ties Michael Jordan for the 4th longest single-season streak in NBA history!

Wilt Chamberlain (80 in 1961-62 & 1963-64)

Oscar Robertson (76 in 1963-64)

Michael Jordan (69 in 1990-91)

Shai Gilgeous-Alexander (69 this season) https://t.co/mOBtCitDEG pic.twitter.com/uEn0NtYUzw

- NBA (@NBA) April 3, 2025