¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¡©°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡õºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡¢Ãë¿©¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¡È¼ÂÊª¡É¤«¤é¡ª¥Õ¥¡¥ó¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¹¹ÍÉ¬»ê¡×¡Ö¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¤ë£÷¡×
¡¡¾´ý¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ËºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè10´ü±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤¬4·î3Æü¤Ë³«Ëë¡£Âè1¶É¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¿À³Ú²È¡×¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¿©¤Ë¤Ï¶¦¤Ë¡Ö°ì¿§»º¤¦¤Ê¤®¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¸æÁ·¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÂÐ¶É¾ì¤Î³ÎÇ§¤È¤È¤â¤Ë¡È¾¡Éé¥á¥·¸¡Ê¬¡É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á´¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼ÂÊª¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¡©Áª¤Ö¤Î³Ú¤·¤½¤¦¡ªÎ¾¼Ô¤ÎÉ½¾ð
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë½éËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹°ËÆ£±Ã²¦¤È¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦ºØÆ£È¬ÃÊ¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÎÁÄâ¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Ãë¿©¤Ë¡Ö°ì¿§»º¤¦¤Ê¤®¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¸æÁ·¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥ë¥á¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤Ä¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤´ÈÓ¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¦¤Ê¤®¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£±·´¬¤¡¢±·²Ø»Ò¶´¤ßÍÈ¤²½Ð¤·¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÌ¾¸Å²°ÂÐ¶É¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡Ê¬¸å¤ËÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼ÂÊª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ¶É¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î·Á¼°¤¬¤È¤é¤ì¤¿¡£Â¾´ýÀï¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤Î¼ÂÊª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡È¤ª¤ä¤Ä¸¡Ê¬¡É¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÈÃë¿©¸¡Ê¬¡É¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Ø¡¼¼ÂÊª¤«¤éÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¡Ö¸½Êª¤ß¤ÆÁª¤Ö¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¹¹ÍÉ¬»ê¡×¡Ö¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ÇÁª¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ï ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¤ë£÷¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë