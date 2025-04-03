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We decided to remake GHOST KILLER in English to bring its unique blend of stylish action and high-concept storytelling to a wider audience. The idea of a young woman possessed by a vengeful hitman is bold and fresh, and the original¡Çs sharp choreography and emotional core made it the perfect candidate for a global reimagining.
Watching the finished film Ghost Killer was a very positive experience and was exactly as I had envisioned from the script. The action, storytelling, and overall execution came together seamlessly, bringing the concept to life in the best ossible way. It was incredibly satisfying to see the vision fully realized on screen.
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