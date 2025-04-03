¡ÚÊõÂ¿ Ï»²Ö¡Û ¡Ú¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡Û Í½Ìó´ü´Ö¡§5·î29Æü¤Þ¤Ç 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ17,380±ß

¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÊõÂ¿ Ï»²Ö¡×¤È¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï5·î29Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï³Æ17,380±ß¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖSSSS.GRIDMAN¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÊõÂ¿ Ï»²Ö¡×¤È¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡¡ÖÊõÂ¿ Ï»²Ö¡×¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·ÁÈþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Ýー¥º¤äÉ½¾ð¤âÀ¸¤­À¸¤­¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ­¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ­¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Óー¥Á¥Üー¥ë¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀ­¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÊõÂ¿ Ï»²Ö¡×

»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó240mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤Þ¤º¡Ë

¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×

»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó230mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤Þ¤º¡Ë

(C) ±ßÃ«¥×¥í (C)2018 TRIGGER¡¦±«µÜÅ¯¡¿¡ÖGRIDMAN¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ