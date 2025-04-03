TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¹¥·¥í¡¼¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤¹¤·²°¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å¹¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ì¡¼¥ë¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿¤¹¤·¡£¥Í¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÎ¦¾å¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ËüÇî²ñ¾ì¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÅ¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¹¤·²°¤ÎÌ¤Íè¡×¡£¾­ÍèÅª¤Ëµù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤¹¤·¥Í¥¿¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³¤Á¯¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍÜ¿£¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¨¥µ¤Ç¤¢¤ë³¤Áô¤¬Â­¤ê¤º¡¢Ãæ¿È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¥¦¥Ë¤â¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

FOOD¡õLIFE COMPANIES¡¡¾®²ÏÇî»Ì ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤¹¤·¤ò¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×

ÃíÊ¸¤Ï½¾Íè¤ÎÅ¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏËüÇî¤¬³«Ëë¤¹¤ëº£·î13Æü¤Ç¤¹¡£