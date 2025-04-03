AKB48½éÁªÈ´¤Î¸ÄÀÇÉ2¿Í¤òÄ¾·â¡ªºäÀîÍÛ¹á¡ÖÍî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤¿¤¤¡× ²ÖÅÄÍõ°á¡ÖÄà¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼Âè£±ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î£Ã£ï£î£æ£å£ó£ó£é£ï£î¡×¤¬£²Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿£±£¹´ü¸¦µæÀ¸¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡á£±£¹¡Ë¤È¡¢²ÃÆþ£¶Ç¯ÌÜ¤ÎºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤µ¤«¤¬¤ï¡¦¤Ò¤æ¤«¡á£±£¸¡Ë¤òÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë£²¿Í¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡½¡½Ì´¤Î½éÁªÈ´¤À
¡¡²ÖÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¤â¤¹¤´¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤Ï²ÃÆþ£¶Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê
¡¡ºäÀî¡¡¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£
¡¡¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¡È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¥¥ã¥é¡É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºäÀî¡¡½©ÍÕ¸¶¤Î¿··à¾ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â»Ê²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤â²þ¤á¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÉð´ï¤Ï¡È¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±ÎÏ¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢µû¤ò¤µ¤Ð¤¯ÆÃµ»¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡²ÖÅÄ¡¡¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤¬£Á£Ë£Â¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ö¥®¥ç¥®¥ç¥®¥ç¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½£²·î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡È¤µ¤«¤Ê¥Á¥ã¥ó¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µû¤ò¤µ¤Ð¤¯±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í
¡¡²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤âÂç¹¥¤¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤«¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°®¼ê²ñ¤Ç¤Ï¡ÈÄà¤ê»Õ¡É¡Ê¤·¤°¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤ªµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ëÆÃµ»¤âÊ»¤»¤Æ¡ÈÄà¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤Ï¡©
¡¡ºäÀî¡¡»ä¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ê¤é¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Îò»Ë¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È
¡¡²ÖÅÄ¡ÊÁí´ÆÆÄ¤Î¡ËÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¡È£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÃì¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ºäÀî¡¡£Î£Ç¤Ê¤·¤Ç²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÍî¤È¤··ê¤âÍî¤Á¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Ë¤³¤ó¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÀ¤´Ö¤ÎÊý¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ù¤µ¤«¤¬¤ï¡¦¤Ò¤æ¤«¡¡£²£°£°£¶Ç¯£±£°·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡££±£¹Ç¯¥Á¡¼¥à£¸Ê¡°æ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£
¡ù¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡¡£²£°£°£µÇ¯£¶·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£´Ç¯£³·î¤Ë£±£¹´üÀ¸¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£