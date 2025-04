一般社団法人SVリーグ(SVL)は3日、バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025(ACL)の試合日程を発表した。

これまでアジアバレーボールクラブ選手権大会という名称で行われてきた中、今回からアジアチャンピオンズリーグに名前を変えて行われる今大会。男子の第1回は日本で開催され、予選ラウンドはパナソニックアリーナ(大阪府枚方市)、ファイナルラウンドは島津アリーナ京都(京都府京都市)で行われる。

日本からは2023ー24 V.LEAGUE DIVISION1 MENの優勝チームであるサントリーサンバーズ大阪と、準優勝チームの大阪ブルテオンが出場。アジア各国のチャンピオン12クラブが出場する。

各3チームの4プールに振り分けられるグループステージは1回総当たり戦で、11日から13日にかけてパナソニックアリーナで行われる。

その後1日の休養日を経て、15日と16日に準々決勝、17日に準決勝、18日に決勝が島津アリーナ京都で行われる。

なお、SVリーグ男子のチャンピオンシップファイナルは5月3日から6日にかけて開催。サントリーと大阪Bがファイナルに進出した場合、最短で中4日でACLに臨むことになる。

■男子ACL2025 グループステージ組み合わせ(イランとバーレーンから出場するクラブは現時点で未定)

■男子ACL2025 グループステージ(パナソニックアリーナ開催)日程

▼5/11(日)

10:05 イランの代表クラブ(イラン) vs ナコーンラーチャシーマーQminC(タイ)

12:35 アル・ラーヤン(カタール)vs バーレーンの代表クラブ(バーレーン)

15:35 大阪ブルテオン(日本)vs シグナルHD・スパイカーズ(フィリピン)

19:05 サントリーサンバーズ大阪(日本)vs クイーンズランド・パイレーツ(オーストラリア)

▼5月12日(月)

10:05 台中銀行(チャイニーズ・タイペイ)vs ナコーンラーチャシーマーQminC(タイ)

12:35 スポーツセンター3(ベトナム) vs バーレーンの代表クラブ(バーレーン)

15:05 アクトべ(カザフスタン) vs クイーンズランド・パイレーツ(オーストラリア)

19:05 大阪ブルテオン(日本)vs 上海光明(中国)

▼5月13日(火)

10:05 イランの代表クラブ(イラン) vs 台中銀行(チャイニーズ・タイペイ)

12:35 アル・ラーヤン(カタール) vs スポーツセンター3(ベトナム)

15:05 シグナルHD・スパイカーズ(フィリピン) vs 上海光明(中国)

19:05 サントリーサンバーズ大阪(日本) vs アクトべ(カザフスタン)

■男子ACL2025 決勝トーナメント(島津アリーナ京都開催)日程

▼5月15日(木)準々決勝

15:05 準々決勝第1試合 プールA2位 vs プールD1位

19:05 準々決勝第2試合 プールA1位 vs プールD2位

▼5月16日(金)準々決勝

15:05 準々決勝第3試合 プールB2位 vs プールC1位

19:05 準々決勝第4試合 プールB1位 vs プールC2位

▼5月17日(土)準決勝

12:05 準々決勝第1試合の勝者 vs 準々決勝第2試合の勝者

16:05 準々決勝第3試合の勝者 vs 準々決勝第4試合の勝者

▼5月18日(日)決勝、3位決定戦

12:05 3位決定戦

16:05 決勝