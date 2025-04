「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」

2025年は7月から9月まで、全国10都市で『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』が開催されます。

2025年4月3日には、そんな『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』の記者発表会が開催されました☆

ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”記者発表会

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ、たくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」

1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つこのショーは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々に届けています。

2025年のディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”は、13のストーリーと60以上のキャラクターが登場する豪華版!

「ミッキーマウス」と仲間たちが、『シンデレラ』『アラジン』など、世代を超えて愛されるディズニー作品の世界へ誘います。

そんな『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』の公演に先立ち、記者発表会が開催されました。

イベントに登場したのは、スペシャルサポーターに就任したSnow Man 宮舘涼太さん!

今回の『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』は、輝く星空の下、ジミニー・クリケットと妖精ブルー・フェアリーが登場してきらびやかに幕を開けます。

そして、『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ラーヤと龍の王国』の3作品が初登場!

シンデレラ、ベル、ラプンツェルなどディズニープリンセスが一堂に会するスペシャルパフォーマンスも必見です!

スペシャルサポーター・宮舘涼太さんは、

とても光栄なお話をいただき光栄に思っています。ディズニーの作品には何度も奮い立たせられて、背中を押されてきました。

ディズニー・オン・アイスの魅力をたっぷりとお伝えしていきたいと思います!

とエレガントに意気込みを表現!

一足先にアメリカ公演を体験してきた宮舘涼太さん。

宮舘涼太さん:

思わず声が出てしまう、驚きっぱなしの連続でした。

スケートをしなからパフォーマンスをするというのはとても難しいことなんです。

その中で笑顔を作ったりダイナミックに動いたり、ボールを使って客席とコミュニケーションを取ったり・・・

スケートは足腰が重要になってきますが、腕力が必要とされるエアリアルなど見どころが満載です。

日本公演は9人で見に行きたいです!

出演者の皆さんに向け、手作りのおにぎりを差し入れしたという秘話も!

練習中にSnow manのデビュー曲を流して練習している様子を見て、一緒に踊りながらウォーミングアップを見守るなどのエピソードを聞かせてくださいました☆

宮舘涼太さんは、ディズニー・オン・アイスのテレビCMに出演、ナレーションも担当しています。

ぜひチェックしてみてくださいね!

そして、ミッキーマウスと

ミニーマウスも応援に登場!

かっこいい燕尾服姿のミッキーマウスと、

かわいいドット柄のワンピースを着たミニーマウス。

イベントを盛り上げてくれました☆

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』公演詳細

スケジュール:

秋田・由利本荘公演開催期間:2025年7月10日(木)〜7月13日(日)会場:由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ東京公演開催期間:2025年7月19日(土)〜7月27日(日)会場:有明アリーナ愛知公演開催期間:2025年7月31日(木)〜8月4日(月)会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)大阪公演開催期間:2025年8月9日(土)〜8月17日(日)会場:大阪城ホール横浜公演開催期間:2025年8月21日(木)〜8月25日(月)会場:横浜アリーナ福岡公演開催期間:2025年8月29日(金)〜8月31日(日)会場:マリンメッセ福岡 A館広島公演開催期間:2025年9月5日(金)〜9/7(日)会場:広島グリーンアリーナ神戸公演開催期間:2025年9月13日(土)〜9月15日(月・祝)会場:ワールド記念ホール埼玉公演開催期間:2025年9月20日(土)〜9月23日(火・祝)会場:さいたまスーパーアリーナ長崎公演開催期間:2025年9月27日(土)〜9月29日(月)会場:ハピネスアリーナ

チケット価格:

・プレミアム席 12,000円(税込)〜13,000円(税込)

・S席 7,600円(税込)〜7,900円(税込) ほか

※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります

※2歳以下のお子さんは保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但し席が必要な場合は有料となります

チケット発売日:2025年3月22日(土)10:00〜

チケット発売:チケットぴあ等、各プレイガイドにて一般先行販売スタート

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』は、2025年7月10日の秋田・由利本荘を皮切りに全国で公演です。

