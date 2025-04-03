¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×·Ð»ºÂç¿Ã¤¬¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³Ä¹´±¤ËÆüËÜ¤Î´ØÀÇ½ü³°¤ò²þ¤á¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¡¡¾ÊÆâ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½ü³°¤ò²þ¤á¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡×
ÉðÆ£Âç¿Ã¤Ï3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢´ØÀÇ¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÍ¾ÎÏ¤ò¤½¤°¤³¤È¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ð»º¾Ê¤Ç´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂÐºöËÜÉô¤ò3Æü¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ñÆâ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ä±Æ¶Á¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÊÆâ¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë24%¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÇ°×¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦·Ð»º¾ÊÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÀÇÎ¨¤Î¹â¤µ¤ËÍý¶þ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£