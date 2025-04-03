¸µ±«¾å¤¬¤ê¡¦·Ö¸¶Å°¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë°ìÀ¸¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×21Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡¡
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Î·Ö¸¶Å°¡Ê57¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£²þ¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µÙÍÜÃæ¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿·Ö¸¶¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡©¥¦¥½¤ä¤í¡©·Ö¸¶Å°¥Ó¥Ã¥¯¥ê»ö·ïÊí¡×¤È¤·¤Æ5¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó²ò»¶¡×¤È¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢·Ö¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¡Ä¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¡£¡Ö30Ç¯¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤Î²ò»¶¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±«¾å¤¬¤ê¤Ï21Ç¯¤Ë²ò»¶¡£·Ö¸¶¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¡¢ÁêÊý¤À¤Ã¤¿µÜÇ÷ÇîÇ·¤ÏYouTuber¤ä¾ÆÆùÅ¹¤Î·Ð±Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤É¤³¤í¤«¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë°ìÀ¸¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£µÜÇ÷¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖFUJIWARA¡×Æ£ËÜÉÒ»Ë¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ó¤è¤¢¤ì¤Ï¡£°Ç±Ä¶È¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£