旨みたっぷりのシャバシャバスープ！らあめん花月嵐『博多ラーメン健太』

「らあめん花月嵐」は、2025年4月2日(水)より、「ラーメン健太」横尾健太店主監修『博多ラーメン健太』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐『博多ラーメン健太』

■待望の【博多ラーメン健太 × 花月嵐】第2弾!

2024年6月に販売した『博多ラーメン健太』が再登場を望む声が多く異例の早さで復活。

今回は、横尾健太店主監修のもと花月嵐マエストロ達(開発チーム)の情熱により、前回よりもさらに再現度がアップし92%まで到達しました。

前回食べた方も、初めての方も「ラーメン健太」を存分に楽しめる一杯となっています。

メニュー

<商品詳細>

・発売日 : 2025年4月2日(水)

・商品名称 : 博多ラーメン健太

・販売価格 : 860円(税込)

■前回よりもボリュームアップ!博多ラーメン健太オリジナル麺!

試行錯誤を何度も繰り返し誕生した前作の麺から、さらにパワーアップ!一杯のボリュームも増えました!そして今回もやります無限替玉付きバージョン!

たくさんチャレンジできます。

※フードコートでは「無限替玉付き」は販売しておりません。

■旨みたっぷりのシャバシャバスープ

今回のスープはなんと健太店主直伝の豚骨ベースの呼び戻し製法で開発しました!

納得のいく博多ラーメン特有の「クサうま」を再現!

熱々のうちにお召し上がりください。

(スープ追加はできません。。)

