¡ÖÉÏ·ì¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ï¡©·ì±Õ¸¡ºº·ë²Ì¤Î¤É¤³¤ò¸«¤ë¡©
Å´Ê¬Â¤ê¤Æ¤ë¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÅ´ÉÔÂ¡×¤«¤â¡ª
À¤³¦¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¡ªÆüËÜ½÷À¤Î£´¡Á£µ¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¡ÖÅ´ÉÔÂ¡×¾õÂÖ
ÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢Ä«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Ä¡£Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÅ´ÉÔÂ¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Å´ÉÔÂ¤È¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤ò±¿¤ÖÀÖ·ìµå¤¬ºî¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÆâ¤¬»À·ç¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¹ñ¤òµó¤²¤ÆÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ½÷À¤ÏÆÍ½Ð¤·¤ÆÅ´ÉÔÂ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏºÙÀî ¥â¥â ¡ÊÃø¡Ë¡¢Â¼Ìî Ä¾»Ò¡Ê´Æ½¤¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÈè¤ì¤ÈÉÔÄ´¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡ª ÂÎ¤È¿´¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¡¡Å´Ê¬Ãù¶â¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ì±Õ¸¡ºº¤Î¤É¤³¤ò¸«¤ë¤ÈÉÏ·ì¤«¤ï¤«¤ë¡©
·ì±Õ¸¡ºº¤ÎHb¡Ê¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¡Ë¤ÈMCV¡ÊÊ¿¶ÑÀÖ·ìµåÍÆÀÑ¡Ë¤Î2¤Ä¤ò¼ç¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£
Hb¤Ï±¿ÈÂÌò¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤·ìÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Î¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢MCV¤ÏÀÖ·ìµå1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÂç¤¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ì±Õ¸¡ºº¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇHb¤ÈMCV¤Î¿ôÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëà¸¥·ì〞¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤³30Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¸¥·ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¡£¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸¥·ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏHbÃÍ¤¬12g¡¿dl°Ê¾å¡ÊÀµ¾ïÃÍ¡Ë¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±ÉÏ·ì¤Î½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ôÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÏ·ì¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¿²Ê¡©¡Û
»ÒµÜ¶Ú¼ð¤ä·î·Ð²áÂ¿¤Ê¤É¤ÎÉØ¿Í²Ê·Ï¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÉØ¿Í²Ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâ²Ê¤ä¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç¼õ¿Ç¤ò¡£
¢£¡ÖÉÏ·ì¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë3¤Ä¤Î»ØÉ¸
1. ¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¡ÎHb¡Ï
·ì±Õ¸¡ºº¤Î¹àÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¢¤ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¡£WHO¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¡Ê15ºÐ°Ê¾å¡Ë13g/dlÌ¤Ëþ¡¢½÷À¡ÊÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤15ºÐ°Ê¾å¡Ë12g/dlÌ¤Ëþ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À11g/dlÌ¤Ëþ¡¢¾åµ¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÏ·ì¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Ê¿¶ÑÀÖ·ìµåÍÆÀÑ¡ÎMCV¡Ï
ÉÏ·ì¤Î¼ïÎà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àµ¾ïÈÏ°ÏÆâ¤Î¿ôÃÍ¤Ï80¡Á100fl¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÃùÂ¢Å´¡Î¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¡Ï
´ÎÂ¡¤äç£Â¡¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´¤Î¤³¤È¡£·ìÃæ¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¤äMCVÃÍ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹±¾ïÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÎÆâ¤ÇÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¿ôÃÍ¤ÏÍð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹±¾ïÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÃùÂ¢Å´¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤Æ¤Ï°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´¤ò¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃùÂ¢Å´¤Î¿ôÃÍ¤¬±£¤ìÉÏ·ì¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¡¿ºÙÀî¥â¥â¡Ê¤Û¤½¤«¤ï ¤â¤â¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥é¥Ö¥Æ¥êÂåÉ½Íý»ö¡£°å»Õ¡¦½õ»º»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦Çî»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÀ®¤ëÊì»Ò·ò¹¯¿ä¿Ê¤ò³èÆ°ÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡Ö¥é¥Ö¥Æ¥ê ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÉÏ·ìÄ´ºº´Þ¤á¤Æ½Ò¤Ù7,000Ì¾¤Î½÷À¤Î·ò¹¯Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Æ½¤¡§Â¼ÌîÄ¾»Ò¡Ê¤à¤é¤Î ¤Ê¤ª¤³¡Ë
¡Ö¤à¤é¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Éû±¡Ä¹¡£°å³ØÇî»Î¡¦¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¡£¾Ã²½´ïÆâ»ë¶ÀÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£Æâ²ÊÇ§Äê°å¡£ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå°å²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
Ãø¡áºÙÀî ¥â¥â ¡¢´Æ½¤¡áÂ¼Ìî Ä¾»Ò¡¿¡ØÈè¤ì¤ÈÉÔÄ´¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡ª ÂÎ¤È¿´¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¡¡Å´Ê¬Ãù¶â¡Ù