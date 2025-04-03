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18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡½÷3·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖHappy 18th Birthday¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÆ·¤â¥¥é¥¥é¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
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