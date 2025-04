マナー違反をするインバウンド観光客に、我々はどのように対峙すればいいでしょうか(写真:Ryuji/PIXTA)

インバウンド客のマナー違反、どう注意すればいい?

海外からの訪日客が激増し、オーバーツーリズムや一部の観光客の行いが地元民と軋轢を生むなど、物議を醸すケースも目立っています。





インバウンド観光客に対する日本人感情の悪化も心配されますが、マナー違反をする人たちに、我々はどのように対峙すればいいでしょうか。

インバウンドと日本人が共存していくためのコミュニケーション戦略について考えてみましょう。

「身の回りにインバウンド観光客が増えた」そう感じる人は少なくないでしょう。

日本政府観光局(JNTO)によると、2025年1月の訪日外国人旅行者数は、前年比40.6%増の378万1200人となり、2カ月連続で単月の過去最多を更新しました。

私の街のおいしいピザ屋さんも、かつては気軽に入れたのですが、外国人観光客が殺到し、1〜2時間待ちは当たり前となりました。

街や交通機関の混雑ぶりなどを見るにつけ、「インバウンド、ウザい……」つい、そんな狭量な考えが頭をもたげてしまいます。

多くの外国人の友人を持ち、インバウンドの経済効果をよく理解し、彼らへの偏見は少ないと自負していた私でしたが、そんなせせこましいことを考えてしまう自分が嫌になります。

先日、京都でこんな経験をしました。

新幹線を降りたばかりの外国人男性が、プラットホーム上に設置された安全柵の乗降口の真ん中で立ち止まり、その扉が閉められなくなっていたのです。

「どいてください」というアナウンスがわからないようで、動こうとしません。

「You gotta move!」(動かなきゃダメ!)

私はとっさに「You gotta move!」(動かなきゃダメ!)と叫んでしまいました。すると彼は「Oh, I’m sorry! Thank you!」(ごめんなさい。ありがとう)と丁寧に謝罪と礼を述べ、すぐに動きました。

その後、京都駅からバスに乗り、最後列の座席に座ったのですが、今度は、隣りの東南アジア系男性が大きな声で、携帯電話で話し始めました。さらに「ピコンピコン」と音量マックスの通知音でメッセージが何度も入ってきます。

あまりにうるさいので、「Can you turn down the volume a bit?」(音量をもう少しさげてもらえません?)という言葉が思わず、口から出てしまいました。

すると、男性は「Oh, I am very sorry!」と新幹線のときと同じように、本当に申し訳なさそうに、謝ってきました。

どちらのケースも、私は、ほぼ脊髄反射的に口走ってしまった自分自身にビックリしました。今までこういうシチュエーションがあっても、何も言わずにモヤモヤしながら、我慢することがほとんどだったからです。

「怒声を浴びせて叱りつける動画」が話題だけど…

こうしたマナー違反をする外国人に対し、怒声を浴びせて叱りつけるYouTube動画が最近、よくネット上で話題になります。

スキー場で、たばこを吸っていた外国人や奈良公園の鹿にちょっかいを出す外国人に対して、異様な勢いで、ののしり、叱責する日本人の動画に「よく言ってくれた」と賛同する声もあるようです。

普段、おとなしく、そうした問題行動に対しても、声を上げられない日本人が多いからこそ、「気持ちを代弁してくれた」「胸のつかえがとれた」と溜飲を下げる人もいるのかもしれません。

人は「制裁欲求」を強く持つ生き物です。

2004年8月の『Science』誌に発表された研究によれば、「人を罰するときに、脳の報酬系が活発化する」のが確認されました。

ドラマや映画で、悪者が成敗されることを願い、達成されれば、すっきりした気分になるのも、そういった本能に基づく反応であり、中世、近代の公開処刑の場で、処刑される人をまったく知らない人々が、快哉を叫んだのも、同様の文脈で説明できます。

こうした「制裁」は人類学的にみても、「必要なもの」でした。裁判制度や警察制度も発達していない時代には、「悪人」は村や地域で独自に裁く必要があったからです。

まさに「村八分」は、人間の進化のうえで、彼らの「正義」と「秩序」を守るための社会制度だったわけです。

しかし、法治国家において、法的権限のない一個人が暴言を吐き、相手の尊厳を傷つけるといった「私的制裁」が許容されるわけではありません。

私自身、少しいらだった調子で、2人に声をかけてしまったことについて、その後、「もう少し、優しいトーンで言えばよかったのではないか」と反省してしまいました。

なぜなら、彼らは「わざとマナー違反をしたのではなく、日本でのマナーを知らなかっただけ」なのですから。

マナーが悪い人もいれば、丁寧な人もいる

まったく異なる文化、考え方、環境の人たちが、日本の文化や慣習を完全にマスターし、同じようにふるまうということはそもそも難しいという前提があります。

実際に、マナーが悪い人もいれば、いつも丁寧に礼を言い、頭を下げる人もいるわけで、インバウンドとはいえ、さまざま。「インバウンドが」と主語を大きくして語ることも危険です。

悪質なマナー違反については、警察や市町村、店などが断固として対応するべきですが、ちょっとした不注意やマナー違反について、個人が、わざわざ相手を傷つけるように怒鳴りつける必要はないでしょう。

こうしたマナー違反を注意するときに大切なのは、相手に対するリスペクトを持ち、穏やかに、具体的に指摘することです。

英語であれば、「Excuse me」などと前置きし、「Could you please…?」とお願いし、最後に「Thank you」と笑顔で伝える。

これなら、お互いの気分も害さずに、角が立ちません。外国語が難しい場合は、笑顔でジェスチャーを使って伝えてもいいでしょう。

この伝え方なら、何も言わないモヤモヤも、強く傷つけるように言ってしまって覚えるモヤモヤも、回避しやすくなります。

国として「日本での常識やマナー」などを伝えていく

これから、さらに増えそうなインバウンド観光客ですが、そのコミュニケーションの重責を国民だけに押し付けるのではなく、やはり、国として「日本での常識やマナー」などを観光客側にきっちりと伝えていく努力も必要でしょう。

たとえば、温泉などでのマナーも、わかりにくく文字量の多いポスターを掲示してあるだけですが、もっとわかりやすく、瞬時に理解できるようなデザインのものや動画などを作成し、周知徹底することはできるはずです。

日本の国民性や文化、マナーなどについて、入国するタイミングでパンフレットを渡す、動画でアピールする。さらには、国として、インバウンドによって国民が享受するメリット、恩恵などについて、きっちりと説明し、国民に理解してもらう努力も求められています。

「以心伝心」「あうんの呼吸」文化の島国に押し寄せるインバウンドの大波。

日本人の間に偏見や排外主義が醸成されたりすることがないように、無計画に受け入れ続けるだけではなく、「共存共栄のためのきめ細かなコミュニケーション戦略が必要」なのではないでしょうか。

(岡本 純子 : コミュニケーション戦略研究家・コミュ力伝道師)