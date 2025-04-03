WEST.Á´°÷¼ç±é¡ØÎ¢¼Ò°÷¡Ù¿¹¹áÀ¡¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦Æ£¸¶µª¹á¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õSP±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡¾¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢Æ£¸¶µª¹á¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡¢ÅÄÃæÈþ±û¡¢ÍÌî¿¸ºÈ¡Ê¤è¤ð¤³¡Ë¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¤Îºî»ìºî¶Ê¤âÃ´Åö¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÊÂ¤ó¤À¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¤¥¥ó¥°¡õWEST.¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡ª¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£¤ÎÎ¢Â¦¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤È¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ·à±Ç²è¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡ÁLOVE or DEAD¡Á¡Ù¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ» ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡Ù¡ØG¥á¥ó¡Ù¤ÎÎÜÅìÅì°ìÏº´ÆÆÄ¡£±Ç²è¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ìºî¶Ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿WEST.¤Î¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë¡ª¡×¡£
¡¡Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß·úÀß¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤è¤¦¼ÒÄ¹¤«¤é»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿°¤Àî·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤ÎÀîÃ¼·úÀß¤âÆ±¤¸ÌÜÅª¤ÇÎ¢¼Ò°÷¤ò¾¦Å¹³¹¤ËÀøÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î²ñÄ¹¡£Î¢¼Ò°÷vsÎ¢¼Ò°÷¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Àè¤ó¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«Æ°¤±¤ÐÆ°¤¯¤Û¤É¡¢¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÄÙ¤ì¤«¤±¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇ®·ì´Á¤ä¡¢ÆæÂ¿¤Ìõ¤¢¤êÃË¡¢¤½¤Î2¿Í¤ËÎø¿´¤òÊú¤«¤»¤ëÍÄÆëÀ÷¤äº§Ìó¼Ô¤é¤â¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ñÙ¤·¹ç¤¤¡¢¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢°¤Àî·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢±ã¡Ê¶Í»³¾È»Ë¡Ë¡¢ÊõÅÄ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¡¢¾ÜÉß¡ÊúðÅÄ¿òÍµ¡Ë¡£ÀîÃ¼·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¸¥ó¡ÊÃæ´Ö½ßÂÀ¡Ë¡¢¥Á¥ã¥é¡ÊÆ£°æÎ®À±¡Ë¡£¤µ¤Ó¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¡¢¥Þ¥³¥È¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¡¢ÍÛ°ìÏº¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë¡£
¡¡Àè·î¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¤ò¹±¾¾Í´Î¤¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡²ñÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ÇÍÛ°ìÏº¡Ê½Å²¬¡Ë¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Ê¼Æ¬Ç«¡¹»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡£±ã¡Ê¶Í»³¡Ë¤Î¸µÆ±Î½¡¦±©º¬ÅÄÈþÎ¤Ìò¤Ë¡¢Netfkix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¹äÎÏºÌ²ê¡£»ØÎá¤ò½Ð¤¹°¤Àî·úÀß¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¹¤®¤ë¼ÒÄ¹¡¦°¤Àî¾®É´¹çÌò¤ËÆ£¸¶µª¹á¡£¾¦Å¹³¹¤Î²ñÄ¹¡¦Ê¼Æ¬Ê¿È¬Ìò¤Ë¤ÏÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡¢ÅÄÃæÈþ±û¡¢ÍÌî¿¸ºÈ¡Ê¤è¤ð¤³¡Ë¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤â½Ð±é¡£³Æ³¦¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Î±é¤¸¤¿Ç«¡¹»Ò¤Ï¶¯¤¯¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹äÎÏ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤â¾Ð¤¤¤âå«¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºî¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤ªÌò¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®É´¹ç¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤Í¤¿À½ºî¿Ø¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ°ÕµÁ¤ÇÌû¤·¤¯¡¢¥¯¥»¶¯½÷¼ÒÄ¹¡È¾®É´¹ç¡É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÃÝÃæ¤Ï¡ÖWEST.¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï½é¶¦±é¡ª¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¹äÎÏ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ¤Ü¤¯¤â»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¥ä¥á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤äWEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¹½À®¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤Ç³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¡¢Á´ÉôÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¦¤³¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢±ÇÁü¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿WEST.¤ÎËÜµ¤¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£ÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ºòÇ¯12·î15Æü¡Á25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¾å±é¤·¤¿WEST.¤ÎÉñÂæ¡ÖWEST. 10th Anniversary Âçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡×¤ò¡¢4·î25Æü¡Á5·î11Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ ¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢FAMILY CLUB online¤ò»²¾È¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡¾¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤Ï¡¢5·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿¹¹áÀ¡¡ÊÊ¼Æ¬Ç«¡¹»ÒÌò¡Ë
¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Â¿Ê¬´®¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥á¥Ç¥£¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢WEST.¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ËÂô»³½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î±é¤¸¤¿Ç«¡¹»Ò¤Ï¶¯¤¯¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹äÎÏºÌ²ê¡Ê±©º¬ÅÄÈþÎ¤Ìò¡Ë
»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤È¤â¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¤â¾Ð¤¤¤âå«¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡WEST.¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Á´°÷½Ð±é¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«µ®½Å¤Ê¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£Æ£¸¶µª¹á¡Ê°¤Àî¾®É´¹çÌò¡Ë
11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿WEST.¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎÜÅì´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡¡ µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºî¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤ªÌò¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯ÏÂµ¤é½¡¹¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®É´¹ç¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤Í¤¿À½ºî¿Ø¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ°ÕµÁ¤ÇÌû¤·¤¯¡¢¥¯¥»¶¯½÷¼ÒÄ¹¡È¾®É´¹ç¡É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇË½¤ì¤Þ¤ï¤ëWEST.¤µ¤ó¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡ª¡¡¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á¤É¤ª¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤^_^
¢£ÃÝÃæÄ¾¿Í¡ÊÊ¼Æ¬Ê¿È¬Ìò¡Ë
¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¢ö¡¡ÃÝÃæ¤Ç¤¹¡£ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ü¤¯¤ò¤è¤¯¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£WEST.¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï½é¶¦±é¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¹äÎÏ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ¤Ü¤¯¤â»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬...¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¥ä¥á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ç³¤¨À¹¤ëËÍ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¤ÈÄÏ¤ó¤À´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡¡ÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤Î¼ª¤Ë¤½¤Ã¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÝÃæ¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤¯¥®¥¯¤Ã¡ª¡¡¤È¤ä¤é¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡£¤ª¡¼!!¡¡Æ°¤«¤º¤·¤ÆÆ®¤¦ÊýË¡¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤ó¤À¼¡Âè¤Ç¤¹¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤È¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ·à±Ç²è¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡ÁLOVE or DEAD¡Á¡Ù¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ» ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡Ù¡ØG¥á¥ó¡Ù¤ÎÎÜÅìÅì°ìÏº´ÆÆÄ¡£±Ç²è¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ìºî¶Ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿WEST.¤Î¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë¡ª¡×¡£
¡¡Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß·úÀß¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤è¤¦¼ÒÄ¹¤«¤é»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿°¤Àî·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤ÎÀîÃ¼·úÀß¤âÆ±¤¸ÌÜÅª¤ÇÎ¢¼Ò°÷¤ò¾¦Å¹³¹¤ËÀøÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î²ñÄ¹¡£Î¢¼Ò°÷vsÎ¢¼Ò°÷¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Àè¤ó¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«Æ°¤±¤ÐÆ°¤¯¤Û¤É¡¢¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÄÙ¤ì¤«¤±¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇ®·ì´Á¤ä¡¢ÆæÂ¿¤Ìõ¤¢¤êÃË¡¢¤½¤Î2¿Í¤ËÎø¿´¤òÊú¤«¤»¤ëÍÄÆëÀ÷¤äº§Ìó¼Ô¤é¤â¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ñÙ¤·¹ç¤¤¡¢¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢°¤Àî·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢±ã¡Ê¶Í»³¾È»Ë¡Ë¡¢ÊõÅÄ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¡¢¾ÜÉß¡ÊúðÅÄ¿òÍµ¡Ë¡£ÀîÃ¼·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¸¥ó¡ÊÃæ´Ö½ßÂÀ¡Ë¡¢¥Á¥ã¥é¡ÊÆ£°æÎ®À±¡Ë¡£¤µ¤Ó¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤Î½»¿Í¡¢¥Þ¥³¥È¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¡¢ÍÛ°ìÏº¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë¡£
¡¡Àè·î¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒÀ¥¥µ¥¯¥éÌò¤ò¹±¾¾Í´Î¤¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡²ñÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ÇÍÛ°ìÏº¡Ê½Å²¬¡Ë¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Ê¼Æ¬Ç«¡¹»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡£±ã¡Ê¶Í»³¡Ë¤Î¸µÆ±Î½¡¦±©º¬ÅÄÈþÎ¤Ìò¤Ë¡¢Netfkix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¹äÎÏºÌ²ê¡£»ØÎá¤ò½Ð¤¹°¤Àî·úÀß¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¹¤®¤ë¼ÒÄ¹¡¦°¤Àî¾®É´¹çÌò¤ËÆ£¸¶µª¹á¡£¾¦Å¹³¹¤Î²ñÄ¹¡¦Ê¼Æ¬Ê¿È¬Ìò¤Ë¤ÏÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡¢ÅÄÃæÈþ±û¡¢ÍÌî¿¸ºÈ¡Ê¤è¤ð¤³¡Ë¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤â½Ð±é¡£³Æ³¦¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Î±é¤¸¤¿Ç«¡¹»Ò¤Ï¶¯¤¯¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹äÎÏ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤â¾Ð¤¤¤âå«¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºî¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤ªÌò¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®É´¹ç¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤Í¤¿À½ºî¿Ø¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ°ÕµÁ¤ÇÌû¤·¤¯¡¢¥¯¥»¶¯½÷¼ÒÄ¹¡È¾®É´¹ç¡É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÃÝÃæ¤Ï¡ÖWEST.¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï½é¶¦±é¡ª¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¹äÎÏ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ¤Ü¤¯¤â»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¥ä¥á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤äWEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¹½À®¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤Ç³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¡¢Á´ÉôÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¦¤³¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢±ÇÁü¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿WEST.¤ÎËÜµ¤¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£ÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ºòÇ¯12·î15Æü¡Á25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¾å±é¤·¤¿WEST.¤ÎÉñÂæ¡ÖWEST. 10th Anniversary Âçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡×¤ò¡¢4·î25Æü¡Á5·î11Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ ¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢FAMILY CLUB online¤ò»²¾È¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡¾¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤Ï¡¢5·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿¹¹áÀ¡¡ÊÊ¼Æ¬Ç«¡¹»ÒÌò¡Ë
¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Â¿Ê¬´®¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥á¥Ç¥£¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢WEST.¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ËÂô»³½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î±é¤¸¤¿Ç«¡¹»Ò¤Ï¶¯¤¯¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹äÎÏºÌ²ê¡Ê±©º¬ÅÄÈþÎ¤Ìò¡Ë
»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤È¤â¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¤â¾Ð¤¤¤âå«¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡WEST.¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Á´°÷½Ð±é¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«µ®½Å¤Ê¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢£Æ£¸¶µª¹á¡Ê°¤Àî¾®É´¹çÌò¡Ë
11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿WEST.¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎÜÅì´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡¡ µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºî¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤ªÌò¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯ÏÂµ¤é½¡¹¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®É´¹ç¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤Í¤¿À½ºî¿Ø¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ°ÕµÁ¤ÇÌû¤·¤¯¡¢¥¯¥»¶¯½÷¼ÒÄ¹¡È¾®É´¹ç¡É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇË½¤ì¤Þ¤ï¤ëWEST.¤µ¤ó¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡ª¡¡¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á¤É¤ª¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤^_^
¢£ÃÝÃæÄ¾¿Í¡ÊÊ¼Æ¬Ê¿È¬Ìò¡Ë
¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¢ö¡¡ÃÝÃæ¤Ç¤¹¡£ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ü¤¯¤ò¤è¤¯¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£WEST.¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï½é¶¦±é¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¹äÎÏ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ¤Ü¤¯¤â»×¤ï¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬...¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¥ä¥á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ç³¤¨À¹¤ëËÍ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¤ÈÄÏ¤ó¤À´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡¡ÎÜÅì´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤Î¼ª¤Ë¤½¤Ã¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÝÃæ¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤¯¥®¥¯¤Ã¡ª¡¡¤È¤ä¤é¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡£¤ª¡¼!!¡¡Æ°¤«¤º¤·¤ÆÆ®¤¦ÊýË¡¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤ó¤À¼¡Âè¤Ç¤¹¡Ä¡£