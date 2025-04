井上 佐智子登壇！セリスタ『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』

セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック/院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる?!目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に!』を開催します。

セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック/院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる?!目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に!』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『知ってる?!目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に!』

井上 佐智子先生/Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック/院長

1) マイボーム腺の働き

2) ドライアイとマイボーム腺の深い関係

3) リッドハイジーンって何?

4) アイシャンプーとは?

5) アイシャンプーで改善できること色々

※キーワード:マイボーム腺機能不全、ドライアイ、デモデックス(まつげダニ)、花粉症(アレルギー性結膜炎)、リッドハイジーン

■講師紹介

井上 佐智子/Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック/院長

《経歴》

1999年 藤田医科大学 医学部卒業

同 慶應義塾大学医学部 眼科学教室 入局

2001年 済生会神奈川県病院 眼科

2003年 日本鋼管病院 眼科

2013年 慶應義塾大学医学部 眼科学教室

ドライアイ・マイボーム腺機能不全

(Meibomian gland dysfunction:MGD)

2014年 羽根木の森アイクリニック開院 院長

2020年 慶應義塾大学医学部 医学博士号取得

Private

家族 夫・子供4人・黒ラブラドールレトリバー(次男)

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 : 『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 3

■開催日時 : 2025年4月13日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 : Zoomオンラインセミナー

■プログラム : 10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『知ってる?!目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に!』

井上 佐智子先生/Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック/院長

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■企画・主催:セリスタ

Tel : 03-3863-1003

