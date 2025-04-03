井上 佐智子登壇！セリスタ『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』

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セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』を開催します。

 

セリスタ『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』

 

セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』

井上 佐智子先生／Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック／院長

1) マイボーム腺の働き

2) ドライアイとマイボーム腺の深い関係

3) リッドハイジーンって何？

4) アイシャンプーとは？

5) アイシャンプーで改善できること色々

※キーワード：マイボーム腺機能不全、ドライアイ、デモデックス(まつげダニ)、花粉症(アレルギー性結膜炎)、リッドハイジーン

■講師紹介

井上 佐智子／Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック／院長

《経歴》

1999年　藤田医科大学　医学部卒業

同　　 慶應義塾大学医学部　眼科学教室　入局

2001年 済生会神奈川県病院　眼科

2003年 日本鋼管病院　眼科

2013年 慶應義塾大学医学部　眼科学教室

ドライアイ・マイボーム腺機能不全

(Meibomian gland dysfunction：MGD)

2014年 羽根木の森アイクリニック開院　院長

2020年 慶應義塾大学医学部　医学博士号取得

Private

家族　夫・子供4人・黒ラブラドールレトリバー(次男)

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 3

■開催日時　　： 2025年4月13日(日) 10:00〜12:00

■開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

■プログラム　： 10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『知ってる？！目の新習慣　アイシャンプーで目の周りを清潔に！』

井上 佐智子先生／Dr. Sachiko Inoue

羽根木の森アイクリニック／院長

12:00 エンディング

■参加費　　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定　※一般の方はご参加できません。

■定員　　　　：1,000人

■企画・主催：セリスタ

Tel　 ： 03-3863-1003

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