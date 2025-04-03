井上 佐智子登壇！セリスタ『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』
セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』を開催します。
セリスタ『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』
セリスタは、2025年4月13日(日)に、井上 佐智子先生(羽根木の森アイクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』
井上 佐智子先生／Dr. Sachiko Inoue
羽根木の森アイクリニック／院長
1) マイボーム腺の働き
2) ドライアイとマイボーム腺の深い関係
3) リッドハイジーンって何？
4) アイシャンプーとは？
5) アイシャンプーで改善できること色々
※キーワード：マイボーム腺機能不全、ドライアイ、デモデックス(まつげダニ)、花粉症(アレルギー性結膜炎)、リッドハイジーン
■講師紹介
井上 佐智子／Dr. Sachiko Inoue
羽根木の森アイクリニック／院長
《経歴》
1999年 藤田医科大学 医学部卒業
同 慶應義塾大学医学部 眼科学教室 入局
2001年 済生会神奈川県病院 眼科
2003年 日本鋼管病院 眼科
2013年 慶應義塾大学医学部 眼科学教室
ドライアイ・マイボーム腺機能不全
(Meibomian gland dysfunction：MGD)
2014年 羽根木の森アイクリニック開院 院長
2020年 慶應義塾大学医学部 医学博士号取得
Private
家族 夫・子供4人・黒ラブラドールレトリバー(次男)
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 3
■開催日時 ： 2025年4月13日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
■プログラム ： 10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『知ってる？！目の新習慣 アイシャンプーで目の周りを清潔に！』
井上 佐智子先生／Dr. Sachiko Inoue
羽根木の森アイクリニック／院長
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■企画・主催：セリスタ
Tel ： 03-3863-1003
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