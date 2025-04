一位はR1300GSアドベンチャー！パッション『高く売れる最新2025年モデルのバイク ランキングTop10』

パッションは、『高く売れる最新2025年モデルのバイク ランキングTop10』を発表しました。

パッション『高く売れる最新2025年モデルのバイク ランキングTop10』

パッションは、『高く売れる最新2025年モデルのバイク ランキングTop10』を発表。

先日同社バイクパッションでは最新2025年モデル・走行距離350kmのBMW R1300GSアドベンチャーを320万円で買取。

メーカー希望小売価格は326万円(金額はいずれも税抜)であったため、新車価格に近似した金額で中古車を買取したことになります。

今回は最新2025年モデルに焦点を当てていきます。

2025年モデルの中でエポックメイキングであったのは11万USD(150円換算で1,650万円)の値札を下げて131台が発売されることになったハーレーのCVOロードグライドRRです。

ロードグライドRRはMoto Americaが開催する人気レースKing Of The Baggersに参戦しているファクトリーマシンのレプリカモデル。

例えば過去には、2008年にMotoGPレプリカとして1,500台限定のDesmosedici RRが866.25万円、2015年には同じくMotoGPレプリカとして約200台が生産されたRC213V-Sが2,190万円、2020年にはWSBK向けホモロゲ機の上を行く軽量マシンとして500台限定のSuperleggera V4が1,195万円で発売されていますが、ロードグライドRRは市販された量産公道モデルとしてはオートバイ史上2番目に高額な機種となりました。

新車価格の高いバイク

『新車価格の高い公道モデルのバイクTOP 7

また、各メーカーから発売された2025年モデルのオートバイが中古市場にも登場し始めています。

■高く売れる2025年モデルのバイクTOP 10 (2025年3月末時点)

・R1300GSアドベンチャー

買取上限相場:367万円

買取平均相場:327万円

取引台数 :18台

新車価格 :303万円

参考買取率 :108%

・ロケット 3 ストームR

買取上限相場:291万円

買取平均相場:280万円

取引台数 :5台

新車価格 :272万円

参考買取率 :103%

・ロケット 3 ストームGT

買取上限相場:269万円

買取平均相場:260万円

取引台数 :2台

新車価格 :278万円

参考買取率 :93%

・R1300GS

買取上限相場:262万円

買取平均相場:262万円

取引台数 :1台

新車価格 :272万円

参考買取率 :96%

・ZX-10R

買取上限相場:255万円

買取平均相場:244万円

取引台数 :3台

新車価格 :219万円

参考買取率 :111%

・Z900RS SE

買取上限相場:204万円

買取平均相場:194万円

取引台数 :14台

新車価格 :155万円

参考買取率 :125%

・ハヤブサ

買取上限相場:200万円

買取平均相場:200万円

取引台数 :1台

新車価格 :203万円

参考買取率 :98%

・X-ADV

買取上限相場:190万円

買取平均相場:173万円

取引台数 :9台

新車価格 :131万円

参考買取率 :132%

・スーパー スカウト

買取上限相場:160万円

買取平均相場:160万円

取引台数 :1台

新車価格 :220万円

参考買取率 :73%

・タイガー900GTプロ

買取上限相場:155万円

買取平均相場:155万円

取引台数 :1台

新車価格 :172万円

参考買取率 :90%

※金額は全て税抜価格

※各機種の希望小売価格はベースグレードのベースカラーを採用

※買取相場は業者間オークションの取引額を2025年3月末時点で12か月間遡った金額

※対象機種は2025年モデル

<上記表についての補足>

新車価格や対象機種の選別は上記注釈の通りです。

業者間の取引額ですが、業者間オークションは、年間に約20万台のバイクが取引される(買取業者最大の転売先にして販売業者最大の仕入れ先となっている)業者間オークションでの落札額です。

従って上記表の参考平均買取率は「業者間の平均取引額÷新車価格」で算出していますが、「業者間の平均取引額=買取業者の転売額」であることから査定現場での買取率は(転売額から出品手数料や陸送費と儲けを差し引く 必要があるため)数%低くなる点にご留意ください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一位はR1300GSアドベンチャー!パッション『高く売れる最新2025年モデルのバイク ランキングTop10』 appeared first on Dtimes.