日本各地から取り寄せた最高級の海苔、旬の魚介など使用！海苔弁いちのや

プロスコーポレーションは、愛知県初となる『海苔弁いちのや』を名古屋市中区新栄にオープンしました。

海苔弁いちのや

場所 : 名古屋市中区新栄2-2-19 新栄グリーンハイツ1F

営業時間 : 10:00〜17:00 ※売り切れ次第終了

定休日 : なし

近年、東京を中心にグルメ界を席巻している“高級海苔弁”ブーム。

「え、海苔弁が1個2,000円超え!?」と驚かれた方もいるのではないでしょうか。

しかし、日本各地から厳選されたこだわりの食材、職人の技が光る調理法、そして何よりも「日常の贅沢」を求める消費者のニーズが見事にマッチし、連日行列ができるほどの人気を博しています。

その高級海苔弁ブームを牽引する存在の一つ、『海苔弁いちのや』の名古屋初の路面店が、ついに中区・新栄にオープンしました。

「日本ロケ弁大賞」金賞を受賞した名物海苔弁はもちろん、名古屋限定の特別メニュー、季節限定の華やかなお弁当など、その舞台裏には数々のこだわりとストーリーが隠されています。

単なる新店舗オープン情報にとどまらず、高級海苔弁の魅力やその背景にある食文化の変化、そして『海苔弁いちのや』が提供する「体験」を伝えられます。

高級海苔弁

◆高級海苔弁、その人気の秘密とは?

「海苔弁」といえば、かつては手軽な大衆食の代表格でした。

しかし、『海苔弁いちのや』が提供するのは、もはや「弁当」という枠を超えた、一つの「作品」とも言える逸品です。

・厳選食材

日本各地から取り寄せた最高級の海苔、旬の魚介、ブランド肉、有機野菜など、素材選びに一切の妥協はありません。

・職人技

長年の経験に裏打ちされた職人の技が、素材の味を最大限に引き出します。

・ストーリー性

各弁当には、食材の産地や生産者の想い、調理法へのこだわりなど、一つ一つに物語があります。

・体験価値

単に「食べる」だけでなく、蓋を開けた時の感動、口にした時の驚き、そして心を満たす満足感を提供します。

◆『海苔弁いちのや』名古屋初上陸 - メニュー紹介

名物海苔弁

・名物海苔弁(1,480円 税込)

日本ロケ弁大賞金賞受賞。

お店の原点にして最高傑作。

名古屋限定 海苔弁

・名古屋限定 海苔弁(2,300円 税込)

うなぎ、味噌カツなど、名古屋の味覚を詰め込んだ贅沢な一品。

海苔弁「桜坂」

・海苔弁「桜坂」(季節限定 2,200円 税込)

大海老フライや鮭のハラス焼きなど、旬の食材を堪能できる華やかなお弁当。

※上記以外にも、サイドメニューとして「辛子明太子」「しじみ汁」「味付け玉子」「タルタルソース」などを販売。

