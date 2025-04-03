¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥Ä¥Ã¥¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ö¤â¤¦£±²óà¤Þ¤¯¤êÉ±á¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¥Ä¥Ã¥¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ¼þÇ¯¤Ë»²Àï¤¹¤ë¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ê£³£°¡á»°½Å¡Ë¤Ï¥×¥í¥Ú¥éÇËÂ»¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤áÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤òº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶á¶·¡¢¼ê±þ¤¨¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¯¤êÉ±¡×Éü³è¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÃÏ¸µ¼þÇ¯¤Ï£²£°£²£³Ç¯£´·î¤Î£·£±¼þÇ¯µÇ°¡ÊÍ¥½Ð£²Ãå¡Ë°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¹âÅÄ¡¡µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤À¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡Ä¡£Ä©Àï¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÁö¤êÊý¤È¤«¡¢¥Ú¥éÄ´À°¤â¡Ä¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊø¤½¤¦¤È¥Ú¥é¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤·¤Ð¤é¤¯Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤òºÆ³«
¡¡¹âÅÄ¡¡£±·î¤Î»ùÅç¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ú¥é¤ò¤Ç¤¤ë¤È°ã¤¦¡£Ã¡¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯Ã¡¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Ä´À°ÊýË¡¤¬Ëè²ó¤È¤«Ëèµ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ëè²ó°ì½ï¤ÎÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£È¾Ç¯¡¢Ã¡¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ú¥é¤ò¤É¤³¤«¤é¿¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯Âç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Çº£¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¼è¤êÌá¤¹Àª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²·î¤ÎÅöÃÏ£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¤Ç¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË
¡¡¹âÅÄ¡¡ÃÏ¶èÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ´À°¤Îº¬ËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Î¿åÌÌ¤¬·ë¹½¡¢¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°²²°¤È¤«¸ÍÅÄ¤È¤«¤¬ÄÉ¤¤É÷¤ÇÆñ¤·¤¤¡£¸þ¤«¤¤É÷¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¶èÁª¤Ï¤¤¤¤¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¶á¶·¤Ï
¡¡¹âÅÄ¡¡ºÇ¶á¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£Æü¡¹¡¢ÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤É¤«¤·¤¤¤±¤É¥Ú¥é¤òÃ¡¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤«·ë²Ì¤Î½Ð¤ëÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤º¡£
¡¡¡½¡½¼þÇ¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¹âÅÄ¡¡¤â¤¦£±²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤Þ¤¯¤êÉ±¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉÆñ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼þÇ¯¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤À¤±¤É¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏµÇ°¤Ë¤âÁ´Á³¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦£±²ó¤¢¤¢¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÇ¯¤Ç°ìÁö°ìÁö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡£