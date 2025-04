至高のマリアージュ体験！ベンジャミンステーキハウス「美食体験」

ベンジャミンステーキハウスが、パイパー・エドシックをメインのシャンパンに迎え、新たな美食体験を提供します。

ベンジャミンステーキハウスが、パイパー・エドシックをメインのシャンパンに迎え、新たな美食体験を提供。

今回、エグゼクティブシェフが考案した4店舗共通のコース料理が通年で登場。

最高級プライムビーフと、歴史あるシャンパンメゾン、パイパー・エドシックとの贅沢なマリアージュ。

パイパー・エドシックの華やかで洗練された味わいが、熟成肉の旨みを最大限に引き出し、至福のひとときを演出します。

大切な方との記念日や、ビジネスシーンでの会食など、特別な時間を彩るにふさわしい、極上の美食体験を心ゆくまで楽しめます。

【「パイパー・エドシック エッセンシエル エクストラ・ブリュット」について】

1785年創業の歴史あるシャンパーニュメゾン「パイパー・エドシック」。

マリリン・モンローも愛したそのシャンパーニュは、世界中のセレブリティを魅了し続けています。

「エッセンシエル エクストラ・ブリュット」は、緻密な泡立ちとフレッシュでエレガントな味わいが特徴。

ベンジャミンステーキハウスの熟成肉の旨味を引き立て、至高のマリアージュを演出します。

パイパー・エドシック エッセンシエル エクストラ・ブリュット

【コース内容】

■APPETIZER

フレッシュオイスターとキャビア

■SALAD

シーザーサラダ プレミアムベーコン

■ENTREE

USDAプライム Tボーンステーキ

■SIDEDISH

アスパラガスソテー

ベンジャミンホームフライ

■DESSERT

シェフ特製デザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

【店舗情報】

●六本木店

●東京ガーデンテラス紀尾井町店

●京都店

●KITTE大阪店

