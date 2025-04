脳と手指の発達を促進！アトラスインベストメント「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」

アトラスインベストメントは、感触遊びができる新感覚の知育玩具「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」をリニューアルし、全国展開を本格化します。

アトラスインベストメント「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」

ブランド :FUSIGI BLUE(ふしぎブルー)

カラー(香り):グリーン(シトラスの香り)/ピンク(ピーチの香り)

価格 :・28回分各種 1,200円(税込1,320円)

・63回分各種 2,200円(税込2,420円)

販売場所 :◇直営店「南の島のふしぎブルー/FSGB 沖縄国際通り店」

沖縄県那覇市牧志二丁目3番1号 K2ビル1階

◇直営店「FSGB 瀬長島ウミカジテラス店」(2025年5月オープン予定)

◇オンライン

公式サイト、FSGB 楽天市場店

アトラスインベストメントは、感触遊びができる新感覚の知育玩具「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」をリニューアルし、全国展開を本格化。

リニューアルを行い、伸びやすさ2倍、価格も一層リーズナブルに。

玩具専門誌への掲載や、テレビ取材のご依頼もいただき、今春より全国量販店での販売も開始します。

■スライム遊び×おふろ時間=唯一無二の“知育レクリエーション”

水を加えると、せっけんがスライムのように“びよーん”と伸びる「のびーるせっけん(R)」は、泡遊びを通して指先と好奇心を刺激する、まったく新しい知育アイテムです。

ざらざら・ぺちゃぺちゃ・とろとろ、びよーん、とさまざまに変化する感触に、子どもたちは夢中!脳と手指の発達を促進する「感触遊び」の知育玩具として、ファミリー層から支持を集めています。

マシュマロのような強力な泡は、ロープのようにのばして回したり、色んな形を作って遊ぶことができ、子どもたちが自発的に創意工夫のアイデアを発揮します。

さらに遊んだ後は、水で流せば、簡単に片付けが終了するのも、忙しい子育てファミリーには嬉しいポイントです。

子どもの才能のびーるせっけん(R)感触遊びで手指と脳の発達を促進

■夏場の遊びシーズンにも大活躍!いろんなシーンで楽しく遊ぼう

「のびーるせっけん(R)」は、お風呂に限らず以下のような場面でも楽しい時間を過ごすことができます。

・おうちプール・川遊びで、全身スライム遊び

・雨の日の室内(バスルーム)遊びとして

・砂場遊びの代用として

・幼児教育・保育園での感触遊び

・放課後デイサービスでの情緒安定支援アイテムとして

・手洗い前の“楽しいルーティン”化

・お風呂を嫌がる子どもの呼び水アイテムとして

■安心して遊べるスライムを作りたい。

ホウ砂不使用にこだわった独自処方

「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」は、一般的なスライムに使用され、毒性のあるとされるホウ砂を一切使用せず、石けん成分と食品原料だけで作られています。

ホウ砂による健康被害を懸念して、スライム遊びを禁止している家庭でも「子どもの才能 のびーるせっけん(R)」は安心して遊ばせることができるよう、親御様の安心感を大切にしながら、子どもたちの目線に立って、製品開発を行なっています。

■リニューアルの3大ポイント

1. 伸びやすさ2倍(同社比)で、遊びがもっと広がる

2. 少量で伸びやすくなり、回数UPで実質コスパ向上

・63回分:従来56回→+7回増量

・28回分:従来24回→+4回増量

3. プライスダウンでさらにお求めやすく

・63回分:旧価格2,480円(税込2,728円)→新価格2,200円(税込2,420円)

■商品情報

子どもの才能のびーるせっけん(R)リゾートホテルみたいないい香り

※「のびーるせっけん(R)」は玩具です。

原材料に石鹸を使用していますが、手や身体の洗浄には使用になれません。

※「のびーるせっけん」「伸びる石鹸」は株式会社アトラスインベストメントの登録商標です。

