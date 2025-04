看護師等に介護知識と日本語能力のトレーニングを提供！日本教育クリエイト／ファンファースト「MOUを締結」

日本教育クリエイトとファンファーストは、インドにて助産看護コースを修了した学生が、特定技能制度を利用し日本の介護業界で働くことを目的としたMOU(基本合意書)を締結しました。

日本教育クリエイトとファンファーストは、インドにて助産看護コースを修了した学生が、特定技能制度を利用し日本の介護業界で働くことを目的としたMOU(基本合意書)を締結。

この協定により、日本教育クリエイトはインドの助産看護学生等に介護技術と日本語能力のトレーニングを提供し、特定技能労働者としての要件を満たすよう支援を行います。

締結式は2025年3月5日にムンバイにて行われました。

締結式は、在ムンバイ日本国総領事である八木浩治氏の同席のもと、同社の常務取締役である小海勝正と、ファンファーストの代表取締役であるAmit Gupta氏が出席し、両社の協力関係を強化することを誓いました。

■協定の目的

インドの助産看護学生への

・介護技術及び日本語能力(N4以上)のトレーニングの提供

・日本での就労機会の提供

少子高齢化が進む日本において、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。

厚生労働省のデータによれば、2025年までに介護職員の需要は約245万人に達すると予測されており、現在の供給状況ではその需要を満たすことは困難です。

このような状況を背景に、外国人労働者の受け入れが進められており、その中でも特に看護や介護の分野での外国人材の活用が期待されています。

協定により、将来的にインドの看護人材が日本においてその専門知識と技術を発揮し、高齢者ケアの現場で大きな貢献を果たすことが期待されます。

