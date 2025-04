ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、裾にミッキーモチーフの刺繍が施された、ディズニーデザイン「2WAYジレジャンスカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「2WAYジレジャンスカ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<織物>ポリエステル65%、レーヨン30%、ポリウレタン5%(ツイル)

裏地なし

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シックなブラックの直線シルエットで細見えするデザインのジャンパースカート。

Vネックで首元がすっきり見えます!

中央はヒヨクファスナーに1個のスナップボタン留め、それから左右それぞれにポケットが付いています。

ファスナーを開けるとジレにもなるので、ジャンパースカートとジレの2WAYで楽しめます☆

ジレはパンツスタイルとも好相性◎

大人っぽいデザインなので様々なシーンで重宝すること間違いなしです。

裾にはお花や葉っぱ、ミッキーモチーフの刺繍入り。

ミッキーモチーフはシンプルでさりげないので、休日使いはもちろん、通学や通勤時にも活躍します。

後ろは無地のシンプルなデザインに!

中央に切替えがあります。

<素材アップ>

身生地は動きやすいストレッチ素材を使用。

コーデが多彩に楽しめるすぐれもの!

裾にミッキーモチーフの刺繍が施された、ディズニーデザイン「2WAYジレジャンスカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

