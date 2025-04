【ライブレポート】羊文学「TAKANAWA GATEWAY CITY」まちびらきスペシャルライブで新曲「未来地図2025」初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「未来体験シアター、絶対に見たほうがいいよ」(羊文学)

羊文学によるスペシャルライブ『J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学』が、3月30日に「TAKANAWA GATEWAY CITY」内のTAKANAWA GATEWAY Convention Centerにて開催された。

3月27日にまちびらきしたばかりの話題の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」。J-WAVEは、2020年3月14日の「高輪ゲートウェイ駅」開業以来、世界への玄関口として「GLOBAL GATEWAY」をコンセプトに、あらたなビジネス・文化が生まれ続ける街「TAKANAWA GATEWAY CITY」を一緒に盛り上げてきた。

2020年7月~9月には、エンターテインメントレストラン『J-WAVE NIHONMONO LOUNGE』、同年8月には最新テクノロジーが集まるカンファレンス『J-WAVE INNOVATION WORLD COMPLEX』を開催。そして、2024年3月には『TAKANAWA GATEWAY CITY まちびらき前年祭 in March』にて、番組公開生放送やライブイベントを実施した。

今回のまちびらきでも、番組公開生放送やライブイベントを実施。3月30日のライブでは、J-WAVE平日夜のワイド番組『GURU GURU!』内のコーナーナビゲーターを担当し、「TAKANAWA GATEWAY 未来体験シアター」へオリジナル楽曲タイアップ「未来地図2025」を書き下ろした羊文学が、250組500名に向け特別なステージを披露した。ここでは、本ステージのオフィシャルレポートを掲載する。

【ライブレポート】

TAKANAWA GATEWAY内未来体験シアターでコラボレーションしている羊文学。この日は、TAKANAWA GATEWAY Gateway Studioにて、クリス・ペプラーがナビゲーターを務める『SAISON CARD TOKIO HOT 100』の生放送に出演したあと、J-WAVEリスナー250組500名を招いた特別なライブへとやって来た。

クリス・ペプラーに呼び込まれてステージに静かに登場した塩塚モエカ(Vo&Gu)と河西ゆりか(Ba)、サポートドラマーのYUNAの3人は、“朝へゆく船はいま動き出す”という歌詞から始まる「hopi」で厳かにライブの幕を開ける。豊潤なバンドサウンドと美しいコーラスが広がり、場内はコンサートホールへとあっという間に様変わり。さらにメンバーも表情を緩ませた「あいまいでいいよ」「深呼吸」を続け、一気に羊文学の世界へ誘った。

3曲を終えて最初のMCになると、挨拶もそこそこにふたりは「未来体験シアター、絶対に見たほうがいいよ」とおすすめ。また、自身がJ-WAVEの番組『GURU GURU!』内のコーナーナビゲーターを務めていることから、リスナーの存在も客席に確認するなど、ファンとのコミュニケーションを図ったあと、ひときわ力強いボーカルとギターソロを聴かせた1月リリースの楽曲「声」でライブを再開。ギターのアルペジオがやわらかく包み込む「tears」、客席から自然とハンドクラップが上がった「マヨイガ」、生命力溢れるビートとダイナミックなサウンドが場内を満たした「光るとき」と、多彩な楽曲群で会場を染めていった。

学生時代、田町に通っていたという塩塚は、「高輪ゲートウェイ駅の工事が始まったとき、“田町と品川の間にひと駅増えたら遅刻する!”と思っていた」と笑いながら回想。「駅の周りに何ができるのかと思っていたら、まさか自分がライブをするとは」と感激し、客席からは大きな拍手が送られた。そして話題は、羊文学が未来体験シアターのために書き下ろした楽曲「未来地図2025」へ。未来体験シアターは、TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を圧巻の映像とストーリーで体験するシアター。羊文学はこの映像に合わせて同曲を制作した。塩塚は「みんな(未来体験シアターを)見に行くんだよ!」と念を押したあと、「映像と一緒に見ると、感動すると思うよ」とアピール。そして、普段はバンドサウンドのみで完結させることを信条としている彼女たちだが、この日限りのアレンジとして打ち込みを導入した原曲どおりのサウンドで同曲を初披露。カラフルで華やかなサウンドとともに、未来への希望を届けた。そして最後に「more than words」を轟かせ、特別な一夜を結んだ。

ライブを終えると、塩塚と河西が再びステージに登場し、クリス・ペプラーとトーク。ライブの感想を聞かれると、「“立っていいのかな?”ってそわそわしたり、手を振ってくれたりしているみんながかわいかった」「それぞれのスタイルで聴いてくれて、あったかくてうれしかった」と、ライブハウスやホールとは違う環境でのパフォーマンスを楽しんだ様子。また、未来体験シアターについての話題になると、自身の体験した感想を「気がついたら泣きそうだった」と話した。この日のライブで初披露となった「未来地図2025」で打ち込みを導入したことについては、「いつもとはまた違って」「“こんなに風になるんだ”って思ったよね」と述べ、この日の初披露へ手応えを感じたと明かした。

4月から“世界を体験しまくり”な日々が待っている羊文学。アメリカ西海岸ツアーやイギリスでのイベント出演、アジアツアーを回る。これについて塩塚は「西海岸って何がおいしいんですかね?」と声を弾ませ、「どんな方が来てくれるのかわからないから楽しみです」と胸を踊らせた。さらにアジアツアー後には大阪城ホール公演、日本武道館公演が控える。盛りだくさんの未来について聞かれると、「頑張ろう」「タフなツアーになりそうだけど、頑張ろうと思います」と彼女たちらしい言葉で意気込みを語った。

TEXT BY 小林千絵

PHOTO BY アンザイミキ



<セットリスト>

1.hopi

2.あいまいでいいよ

3.深呼吸

4.声

5.tears

6.マヨイガ

7.光るとき

8.未来地図2025

9.more than words

リリース情報

2025.03.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来地図2025」

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/