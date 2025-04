by Gage Skidmore政府効率化省(DOGE)を率いているイーロン・マスク氏が、数週間以内に退任する見込みであることがわかりました。もともと、マスク氏は「特別政府職員」として政権に関わっているため、2025年5月下旬〜6月上旬に任期切れになるのですが、それよりも早い退任について「政権内部で不和があった」と報じたニュースサイト・POLITICOの報道を、ホワイトハウスの報道官は「ゴミ」呼ばわりしています。

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi— Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025

Yeah, fake news https://t.co/nPhTpZj3Fc— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2025

Trump Tells Inner Circle That Musk Will Leave Soon - POLITICOhttps://www.politico.com/news/magazine/2025/04/02/trump-musk-leaving-political-liability-00265784Trump privately indicates Musk to step back from administration after government employee status expires: Sources - ABC Newshttps://abcnews.go.com/US/trump-privately-elon-musk-step-back-current-role/story?id=120415238Musk to stay until DOGE work 'complete' as White House rebuts reportshttps://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/04/02/elon-musk-doge/82781339007/マスク氏は2025年1月、トランプ政権下で設立された「DOGE)」のリーダーに就任しました。トランプ大統領がイーロン・マスク率いる「政府効率化省(DOGE)」を設立する大統領令に署名、マスク氏はホワイトハウス内にオフィスを構える - GIGAZINEマスク氏の立場は、常勤の連邦職員ではないもののボランティアでもない「特別政府職員(特別公務員)」で給与は支払われないことがわかっています。マスク氏は「特別政府職員」として勤務 ホワイトハウスが発表 - CNN.co.jphttps://www.cnn.co.jp/usa/35229028.html「特別政府職員」は任期が130日間と定められていて、マスク氏がいつ正式に任命されたかが不明のため具体的な期限はわからないものの、2025年5月下旬から6月上旬には任期切れになるとみられていました。POLITICOやABCニュースは、この「特別政府職員」の任期切れよりも早く、数週間以内にマスク氏が「現在の役割から一歩退く可能性がある」とトランプ大統領が側近に語ったことを報じています。報道内容によれば、トランプ大統領はマスク氏のDOGEでの仕事に満足しているものの、「マスク氏はいつかテスラに戻らなければならない」と、役職からの離脱を示したとのこと。ただ、マスク氏については2024年11月の選挙戦時点からトランプ陣営内でも不満を持つ人がいて、職員とのコミュニケーションにも難があるとPOLITICOは指摘し、これが早期退任につながった可能性があるという見方を示しました。報道に対して、ホワイトハウスのカロリン・リービット報道官は「(POLITICOの)『スクープ』はゴミです。イーロン・マスク氏とトランプ大統領はともに、マスク氏がDOGEでの素晴らしい仕事を終えたときには特別政府職員の公務から外れると公言しています」と反論。マスク氏も「ええ、フェイクニュースです」と応じています。なお、マスク氏の特別政府職員の任期については、トランプ大統領が何かしらの形で延期する方策を探るのではないかという見方もあり、どのタイミングで退任することになるのかはまったく不明です。