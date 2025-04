お笑いコンビ・おぎやはぎ(矢作兼・小木博明)がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(毎週土曜 後9:00)が、5日に放送される。アンコール放送となる今回は、南海ホークス、阪神タイガースで活躍した元プロ野球選手で野球解説者の江本孟紀をゲストに迎え、「愛車遍歴的憧れのアメ車に乗せまSHOW! for 江本孟紀」を送る。“アメ車”好きを公言し、これまでにさまざまなアメ車に乗ってきた江本。「乗ってきた車種によってその時の懐事情が分かる」と笑う江本が、憧れていたアメ車が続々登場し、大興奮する。

番組最後に登場したのは、江本と縁深い人物が乗っていたという1台。1939年に登場した初代から数えて3代目となる同車は、実質的に当時のアメリカの量産車としては最も高価な車だった。1971年式だという登場車は、(収録当時)販売されており、その価格におぎやはぎも納得の表情。だが、当時の新車価格を聞いて「当時で!?」と驚く。江本は、「私の大好きな人が乗ってた」といい、南海ホークス時代の“大先輩”の愛車だったと説明。グラウンドに乗り付け「お前ら俺みたいにこんな車乗りたかったら頑張れや」といわれたと言い、江本は「蹴っ飛ばしてやろうか」と憤ったという。一方で車は「かっこよかった」といい、室内を見たおぎやはぎは「やらしー、夜のお店じゃん」「キャバクラのイス」とその豪華な内装に驚く。江本は、内装を見ながら“大先輩”の有名妻のエピソードを語る。試乗に出かけると、その独特の乗り心地に一同驚がく。車内でも“大先輩”のさまざまなエピソードが飛び出す。