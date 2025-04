ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月27日から全国のゲームセンターなどに順次展開されるアニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア−柱稽古編−を紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア−柱稽古編−

投入時期:2025年3月27日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、アニメ「鬼滅の刃」グッズが続々登場。

2025年3月は、並べて飾ると作品の世界観をより表現できるフィギュアシリーズ”Xross Link(クロスリンク)”から、3種類のフィギュアがラインナップされます。

「不死川実弥」「伊黒小芭内」「時透無一郎」のフィギュアを揃えて、「柱稽古編」の名シーンを再現することも可能です!

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“不死川実弥”−柱稽古編−

サイズ:全長約13×12cm

種類:全1種(不死川実弥)

並べて飾ると世界観が強化される“Xross Link(クロスリンク)”シリーズに「不死川実弥」が登場!

緑色の風を纏い、日輪刀を構える姿が立体化されています。

柱同士の稽古を心底楽しむ表情が印象的なフィギュアです。

緑色のエフェクトも立体化され、今にも動き出しそうな仕上がりとなっています。

巻き起こる風でたくし上がった、羽織の袖や裾なども細やかに表現。

目を見開き、口角を上げる「不死川実弥」らしい笑顔にも注目です。

「殺」の文字を背負う後ろ姿もかっこいい!

楽しそうに稽古をする「不死川実弥」の姿に心惹かれるフィギュアです。

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“伊黒小芭内”−柱稽古編−

サイズ:全長約9×14cm

種類:全1種(伊黒小芭内)

“Xross Link(クロスリンク)”シリーズから登場する「伊黒小芭内」のフィギュア。

鬼殺隊・蛇柱「伊黒小芭内」は、大きな蛇と共に立体化されます。

右肩には、相棒の白蛇「鏑丸」の姿も!

どんなアングルでディスプレイするかを考えるのも楽しいフィギュアシリーズです!

全長約9×14センチで立体化された、躍動感あふれる「伊黒小芭内」

迫力満点な大蛇のエフェクトもポイントです!

特徴的な羽織が動きに合わせてはためく、躍動感のある仕上がりも魅力的。

生き生きと稽古を楽しむ「伊黒小芭内」の姿は必見です!

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“時透無一郎”−柱稽古編−

サイズ:全長約12×11cm

種類:全1種(時透無一郎)

“Xross Link(クロスリンク)”シリーズのフィギュアとして「時透無一郎」も同時ラインナップ!

鬼殺隊・霞柱「時透無一郎」は、ブルーのエフェクトもいっしょに立体化された美しい仕上がり。

真剣な表情で、本気で稽古をしている様子が表現されています。

「不死川実弥」と「伊黒小芭内」の稽古に交ざる「時透無一郎」の、劇中の名シーンが蘇ります。

身体の周りに霞が現れるエフェクトやなびく髪の毛など、動きを感じられるフィギュア。

日輪刀を構えるポーズもかっこいい!

どのアングルから見ても大満足間違いなしのクオリティです。

涼し気な表情の「時透無一郎」と、「不死川実弥」「伊黒小芭内」の2人を一緒に飾って、アニメの世界観をそのまま再現することもできるプライズです!

「柱稽古編」の「時透無一郎」「不死川実弥」「伊黒小芭内」による柱同士の稽古シーンを表現したフィギュア!

セガプライズのアニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア−柱稽古編−3種は、2025年3月27日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

