Some Nintendo Switch 2 cartridges won’t have games on them | Polygonhttps://www.polygon.com/nintendo-switch-2/551614/nintendo-switch-2-game-key-cardsNintendo confirms some Switch 2 physical releases will just have a download key on the card | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/nintendo-confirms-some-switch-2-physical-releases-will-just-have-a-download-key-on-the-cardNintendo Switch 2ではNintendo Switch同様に、パッケージ版とダウンロード版のゲームソフトが用意されています。このパッケージ版のゲームソフトのうち、一部タイトルのパッケージ表面には「キーカード」と記載されているものがあるとのこと。「キーカード」に分類されるパッケージ版ソフトのゲームカードには鍵マークがついています。このキーカードでゲームをプレイするには、初めにインターネットに接続してデータをダウンロードする必要があります。そのため、インターネット接続環境と、本体保存メモリーまたはmicroSD Expressカードの空き容量が必要です。キーカードでゲームをプレイするには、まず本体にキーカードを差し込みます。キーカードを差し込むとHOMEメニューに案内が表示されるので、案内に従ってデータをダウンロードする必要があります。なお、ダウンロードには本体保存メモリーまたはmicroSD Expressカードに、ソフト本編のデータを保存するための空き容量が必要です。必要な空き容量はパッケージ上に記載されています。なお、インターネット接続が必要なのは初回のみで、2回目以降はインターネット接続環境がなくてもゲームをプレイ可能です。ただし、通常のパッケージ版ゲームと同様にキーカードを本体に差し込んでおく必要があります。ゲームメディアのPolygonはNintendo Switch 2のキーカードについて、「MicrosoftがXbox Oneに導入した方法に似ており、物理メディアとデジタルコンテンツの融合を目指したものです。これまではゲームを購入すると、そのゲームデータが完全にカートリッジまたはディスクに保存されていたため、それをそのままゲーム機に挿入して遊ぶことができました。しかし、ゲームの容量が急激に増加し、物理的なメディアだけではそれに対応できなくなりつつあるため、ダウンロード方式が採用されるようになっています。Nintendo Switch 2のような新しいハードウェアは、この進化の一環として、ゲームが物理カードに完全に保存されるのではなく、ダウンロードによってゲームのプレイが可能になる方法を選択することが予想されます」と指摘しています。一方で、キーカードでゲームをプレイするにはゲームデータをインターネット接続してダウンロードしなければいけないため、ゲームを購入してもインターネット接続環境を持たなければゲームをプレイできないという問題があります。また、ゲームデータを配信するサーバーが将来的に閉鎖される可能性を考慮すると、キーカードでのゲームプレイが従来のパッケージ版ゲームよりも限定されたものであることは明らかです。Polygonは「Nintendo Switch 2で採用される可能性のある『キーカード』方式では、物理メディアの将来を見据えた新しいアプローチが示されています。しかし、この方式が広がることで、デジタル所有権やアクセスの問題については、ユーザーと業界全体でさらなる議論が必要になることは明らかです」と指摘しました。