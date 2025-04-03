ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Ê¿Ìî°½¤È¤ÏÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ö°ìÀ¸¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×
4·î1Æü¿¼Ìë¡¢TOKYO FM¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤ËÃæÀîæÆ»Ò¤ÈÊ¿Ìî°½¤¬½Ð±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤ÇÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤ÎÂç»Å»ö¤È¤Ï¡©¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×
ËÁÆ¬¡¢ÃæÀî¤Ï¡¢¡Ö°½¤Á¤ã¤ó¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÁá¤á¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö½é·Ø¹Ô¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÀõÁð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ°½¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡¢½õ¼êÀÊ¡×¡ÖÊ¿Ìî°½¤Á¤ã¤ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ë½õ¼êÀÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¡Ø¤³¤³¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¤¹¤Ã¤´¤¤¹ÔÎó¤·¤Æ¤¿¡£Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢LINE¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È°Õ¼±¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¡¢»ä¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö²ñ¤¦¤È¤µ¡¢°ìÀ¸¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÀ¸»ö¤ÎÏÃ¤ò¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê¿Ìî¤â¤³¤ì¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£