小学生・中学生・高校生にオンライン英会話レッスンを提供！ネイティブキャンプ「学生無料キャンペーン」

ネイティブキャンプは、2025年4月3日より、小学生・中学生・高校生(6〜18歳)を対象に、年間約70,000円分のオンライン英会話レッスンを1年間無料で提供する「学生無料キャンペーン」を開始します。

ネイティブキャンプ「学生無料キャンペーン」

対象 : 小学生・中学生・高校生(6〜18歳)

内容 : 月8回までのオンライン英会話レッスンが受講できる

「ライトプラン(月額5,450円)」を1年間無料で提供

申込方法: 申請時、学生証または年齢確認書類

(健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の提出が必要。

オンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ」は、グローバル化が加速する社会において子どもたちの英語力向上を支援するため、小学生・中学生・高校生を対象とした「学生無料キャンペーン」を開始します。

このキャンペーンでは、対象となる学生に対し、オンライン英会話レッスンを1年間無料で提供します。

学生無料キャンペーン

■ネイティブキャンプの特徴

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。

(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と23,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数3,000万回を超え、多くの方に利用されています。

