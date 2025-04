『トップガン』シリーズのアイスマン役などで知られる俳優のヴァル・キルマーが65歳でことを受け、生前の故人と交流を持っていた著名人らが続々と哀悼の意を表した。

キルマーが犯罪グループの強力な一員クリス・シヘリス役を演じた傑作映画『ヒート』(1995)のマイケル・マン監督は以下のように偲んだ。

「『ヒート』でヴァルと仕事をしている間、私はいつもヴァルの持つ力強い流れの中にある幅の広さ、見事な可変性、キャラクターの表現力に感嘆していた。ヴァルが何年も病と戦い、その精神を維持してきただけに、とてつもなく悲しい知らせとなった。」

売れない作家役を演じた『Virginia/ヴァージニア』(2011)監督の巨匠フランシス・フォード・コッポラからは次の追悼文。

「ヴァル・キルマーは高校時代から最も秀でた俳優であり、その人生を通じてさらに成長した。一緒に仕事をして素晴らしい人物であり、彼を知ることは喜びだった。彼を忘れることはない。」

『ウィロー』(1988)や『ミッシング』(2003)と協業を重ねたロン・ハワードも追悼を寄せた。

「追悼、ヴァル・キルマー。長年にわたって、ヴァルと何度も一緒に仕事ができたのは、この上ない幸運だった。『ウィロー』でのオフビートな剣士マッドマーティガン役、オリバー・ストーン監督の『ドアーズ』での見事なジム・モリソン役、そして『ミッシング』でのゾッとさせるカメオ。これらのタイトルを挙げたのは、私個人のクリエイティブな経験でさえ、彼の役者としての素晴らしい幅を反映しているからだ。彼の出演歴を見てほしい。素晴らしい。彼の芸術は、詩やアート作品、映画製作、そして単に彼の生き様にも及んでいる。ボン・ボヤージュ、ヴァル。そして、ありがとう。」

