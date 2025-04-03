ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò½éÅÐ¾ì¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¡Ö²¿¤â¤»¤¨¤Ø¤ó¤±¤ÉÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¥¶¥ï¤Ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö»äÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¶¦±é¼Ô¤ò¡È¶¼¤·¡É¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¡£MC¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¡Ê51¡Ë¤«¤é¿©¤ÙÊª¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤ó¤«¤«¤ë¤È¤Í¡¢ÃÍÃÊ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Àß³Ú¤â¡Ö³°¤¹¤È²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈSnow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê32¡Ë¤ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê53¡Ë¤ËÌÜÀþ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
È´¤±ÌÜ¤Ê¤¯¿¼ß·¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»°¾å¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»°¾å¿¿Æà¥¢¥Ê¡Ê35¡Ë¤ò»Ø¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤â¡Ö¤¢¤Î½÷¤¬Åö¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÂÅÄ¤Ë¡ÈÌ©¹ð¡É¤·¤¿¡£¸ýÉÕ¶á¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ï¤Ê¤ï¤Ê¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë»°¾å¥¢¥Ê¤ËÏÂÅÄ¤¬¡Ö»ä¡¢ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ä¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¡È¶¼¤·Ê¸¶ç¡É¤Î¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ç»ëÀþ¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤»°¾å¥¢¥Ê¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤â¤»¤¨¤Ø¤ó¤±¤ÉÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤Í¤¨¡×¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤¿¿¼ß·¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Í¤§¡Ä¤½¤Î»þ¤ÏÉÝ¤¤¡¢¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ï¡Ä¡×¤ÈÌÜÀþ¤òÏÂÅÄ¤«¤é³°¤·¤ÆÃè¤ò¤µ¤Þ¤è¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊµóÆ°ÉÔ¿³¤ÊÂÖÅÙ¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¡ª¡×¤È¥É¥¹¤Î¤¤¤¤¿À¼¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¿¼ß·¤Î¿¿²£¤ÇÂçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤È²½¤·¤¿¡£