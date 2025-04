【シャインポスト Be Your アイドル!】 6月5日 発売予定 価格: 通常版 8,800円 デジタルデラックスエディション 11,000円 CEROレーティング:B(12歳以上対象) プレイ人数:1人

コナミデジタルエンタテインメントは、Nintendo Switch 2用アイドル×経営シミュレーション「シャインポスト Be Your アイドル!」(以下、「シャインポスト」)を6月5日に発売する。価格は通常版(パッケージ/DL)が8,800円、デジタルデラックスエディション(DL専売)が11,000円。

本作は、マネージャー兼アイドル事務所の社長としてアイドルたちを育成・事務所を経営し、武道館でのライブ成功を目指す、経営シミュレーションゲーム。プレーヤーのひとつひとつの“選択”で彼女たちのアイドル人生が決まる。

アイドルたちの夢の実現を目指すゲーム本編をはじめ、ゲーム内で得たデータを使用して自由にライブを開催できる「ビューワー」モード、各ヒロインたちの物語を読むことができる「ヒロインストーリーズ」モードの全3モードが収録されている。

本作では、20時間以上に及ぶシナリオをフルボイスで搭載。ライブでの歌唱シーンは声優の歌声をディープラーニング技術で学習したAI音声を使用しているため、リアルな歌声が再現される。さらに武道館をはじめ実在する会場が登場する。

「シャインポスト Be Your アイドル!」ゲーム概要

アイドルたちのマネージャーとして&アイドル事務所の社長として奔走!

「夢」と「現実」の間で振り回される、新感覚のアイドル×経営シミュレーション

トップアイドルを誕生させるべく、「結成3年で武道館ライブを達成できないと解散!」という途方もなく難しい条件がアイドルには課せられる。しかし事務所は立ち上げたばかりでレッスン場などの施設も全くない。

「夢」に近づくためにライブをするにも、「現実」的に事務所の経営を安定させるにしても、何をするにもコストがかかり、あらゆる事がプレーヤーの判断に委ねられる。

目指せ武道館! ライブの成功はプレーヤー次第

各グループのライブ会場ブッキングをはじめ、楽曲・ライブ衣装の発注やセットリストの選択なども全てプレーヤー自身で行なう。

ライブの成功にはアイドルたちそれぞれの成長も必要になるため、育成や交流を通じてアイドルたちの能力値をアップさせよう。

さまざまな“経営”コマンドを駆使してアイドルたちを育成

ゲーム本編では、アイドルの育成を行なうだけでなく事務所経営での資金繰りもゲームクリアの要となる。

スポンサーを獲得するために「営業」したり、アイドルたちの活動を「広報」で広めてファン数を増やしたり。もちろん、アイドルたちとの交流もクリアに繋がる要素の1つ。赤字が続くと倒産することも……。

マネージャーとして、事務所社長として、バランスをうまく取りながら進めていこう。

「夢」の行き着く先は果たして

「武道館ライブを成功させる!」という大きな目標の達成が光のゴールとして、プレーヤーのさまざまな判断の結果、残念ながら夢を叶えられず解散してしまう場合もある。

「解散ライブをする」という選択肢もあるが、当然コストはかかってしまうため「解散ライブをしない」という選択肢も。それほどに「夢」と「現実」の幅の広い選択が多数用意されている。

個性豊かなアイドルたちとともに

結成できるグループは千差万別

本作では全23人のアイドルたちが登場。プレーヤーはオーディションを通して5人組のアイドルグループを1組結成し、育成を始める。

お気に入りのアイドルたちで結成、アイドルのポテンシャルを見定めて結成など、プレーヤー自身でプロデュースしたアイドルたちとともに夢の実現を目指そう。

※プレーヤーは1期生から3期生までの全3グループを結成することができます。一度にまとめて結成することはできません。

全シナリオがフルボイス!

シナリオは全てフルボイスで搭載。各アイドルの声はアニメ「シャインポスト」と同じ声優たちがつとめる。

ゲーム本編は「もしもあなたがアイドル事務所の経営をすることになったら?」という、原作やアニメとは違うifストーリーで構成。そして「ヒロインストーリーズ」モードは原作の世界観にならった全編書き下ろしのストーリーモードとなっており、原作の各ユニットの夢の物語を、1人のヒロインの視点から体感することができる。

自由度の高い歌唱ポジション!

声優の歌声をディープラーニング技術で学習したAI歌声ライブラリを採用しているからこそ、ライブでの歌唱シーンは全曲でポジションを変更できる。そのため、歌唱パートの振り分けのバリエーションは膨大な数になる。また育成状況によって歌が上手く歌えたり失敗したりすることもあり、アイドルの成長を体感することができる。

ゲーム発売を記念して全9曲の配信が決定!

AIが歌唱するゲーム楽曲の中から、声優が新たに歌唱した全9曲が順次配信される。今回配信される楽曲とゲーム内楽曲との違いも楽しめる。

配信を記念して「シャインポスト」公式YouTubeチャンネルでは、ゲーム映像を使用したショートバージョンのリリックビデオが楽曲配信とあわせて順次公開される。

配信日時:4月4日~5月30日までの毎週金曜0時

※配信スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

対象の音楽配信サービスなどの詳細は、「シャインポスト」公式X(@SHINEPOST_PJ)公開予定。

【配信楽曲】

配信日 タイトル アーティスト 4月4日 Innocent Sky HY:RAIN 4月11日 絶対王者チョコレート ゆらゆらシスターズ 4月18日 ボーダーライト FFF(フライ) 4月25日 僕たちには歌がある ゆらゆらシスターズ 5月2日 Hello, My sunshine HY:RAIN 5月9日 0 to Infinity FFF(フライ) 5月16日 あの日の夢を ゆらゆらシスターズ 5月23日 Light HY:RAIN 5月30日 ACROSS THE UNIVERSE FFF(フライ)

(C)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc. (C)Konami Digital Entertainment

※ゲーム画像は開発中のものです。