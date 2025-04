4月3日 投稿

ゲームクリエイターの桜井政博氏は4月3日、自身のXにてNintendo Switch 2用アクション「カービィのエアライダー」についての投稿を行なった。

2024年10月に終了したYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」最終回にて、桜井氏は「秘密の企画」として新作ゲームの開発を進めていることを語っていたが、そのタイトルこそが4月2日放送のNintendo Direct(ニンダイ)で発表された「カービィのエアライダー」だったことが明らかとなった。

YouTubeチャンネル制作とエアライダー制作の併用は苦しかったが、ゲーム開発は後の方が大変とし、「終わったいま、なぜかラクにはなっていないのだけど頑張っています」とコメントしている。

【桜井政博のゲーム作るには 最終回スペシャル】

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.