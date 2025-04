【レポート】JO1ベストアルバム『BE CLASSIC』初日売上自己最高記録突破！チャート1位をTikTok LIVEで報告

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、ベストアルバム『BE CLASSIC』のリリースを記念し、トーク生配信をJO1オフィシャルTikTokにて実施した。

生配信では、4形態のアルバムをメンバーがその場で開封することに。ジャケット写真撮影を思い返しトークしながら開封すると、同封のブックレットやフォトカードを見てリアクション。メンバー同士、「かっこいい!」と素直に褒め合いながら、無事リリースを迎えることのできたことをファンと同じ目線で喜んだ。

さらに、「クラシック」にまつわるゲーム企画を実施。普段のJO1らしくボケながら楽しみ、コメントを寄せてくれるJAM(ファンネーム)とともに盛り上がった。

ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした大きなインパクトを与えるタイトル曲「BE CLASSIC」のMVは、芸術的なセットとストーリー性、メンバーの表情が話題に。公開から1週間の自身最速記録で1,000万回再生を突破した。大平祥生は、「こうしてベストアルバムをリリースできたのも皆さんのおかげです。あと、MVが1,000万回再生、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

さらに豆原一成は「5周年とそしてこのアルバムと、今年まだ4月なんですけど1年経ったんじゃないかと思うくらいのいろいろなことをさせていただけている日々です。どれもこれもすべてJAMの皆さんがいてこそだと実感しています。このあと東京ドーム公演もありますし、僕たちはまだまだTOPへいけると思うので、これからも一緒に高みを目指していきたいです!」と前向きな思いを伝えた。

川西拓実は「配信を見てくださってありがとうございました。僕たちの挑戦はまだまだ続きますし、皆さんと一緒に行きたい場所もたくさんあるので、これからもずっと一緒にいて人生を過ごしていけたらと思っています。愛しています!」とJAMへの気持ちを語り締め括った。

アルバムのキャッチフレーズである“Twist the Classic, We show the next opus.”=「既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味にあるように、JO1の強い意志や自信を感じさせる作品に仕上がった今作は、「オリコンデイリーアルバムランキング1位(4月1日付)」、「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位(4月7日付)」、「Billboard JAPAN “Download Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)」、「Billboard JAPAN “JAPAN Hot Shot Songs” 1位(3月24日~3月30日集計)」「レコチョク週間ランキング”シングル/ハイレゾシングル” 1位(集計:3月24日~4月1日)」など、多くのチャートで続々と1位を獲得中。

今回生配信を実施したショートムービープラットフォームTikTokでは、『BE CLASSIC』のリリースを記念して特別なキャンペーンがスタート。特設サイトのオープンや、ハッシュタグチャレンジ、オリジナルのゲームエフェクトがローンチされ、楽曲を様々な形で楽しむことができる。

さらに、リリースを記念して、日本5都市だけでなく上海・台北・バンコクでも屋外広告を掲出中。各所様々なビジュアルがレイアウトされ、まるで美術館の展示にも見えるような広告が話題となっている。

また、3月29日・30日にワールドツアーのライブを開催したばかりのソウルのカフェではポップアップが行われ、各地で盛り上がっている。

JO1は4月3日から韓国の音楽番組に出演し、「BE CLASSIC」を披露する予定だ。

