80¡Á85Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤Ë¤Ï¡¢²ÎÍØ¶Ê¤Ë¸Â¤é¤º¥í¥Ã¥¯¤â¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤âÅ¨¤À¤Ã¤¿¡Ú1980-1985Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡Û
¡ÚÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡Û#100
¡Ú¥·¥ê¡¼¥º½é²ó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û1980Ç¯1·î1Æü¡ÖTOKIO¡×È¯Çä ¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ80Ç¯Âå¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿
¡¡1980-1985Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤Ä¤¤¤Ë100²ó¡£Ï¢ºÜ¤â¥é¥¹¥È3²ó»Ä¤¹¤Î¤ß¡£
¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó1980-1985¡×ºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¤È²ÎÍØ¶Ê¤ÎÍ»¹ç¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡1980Ç¯Åö»þ¡¢¤Þ¤À¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤äµÈÅÄÂóÏº¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«ºî¼«±é²»³Ú¡×¤°¤é¤¤¤Î°ÕÌ£¤À¡£¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈÎÇä¤Ç²Ô¤°¥í¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬²¾ÁÛÅ¨¤È¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¤Ì¥ª¡¼¥ë¥É²»³Ú¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤À¡Ê±é²Î´Þ¤à¡Ë¡£¿¦¶Èºî²È¤¬ºî¤ê¡¢¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ëÈ×¤òÇä¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î²»³Ú¡£
¡¡¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ´Ö¤Ë¿·»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂôÅÄ¸¦Æó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¯¤È²ÎÍØ¶Ê¤ÎÍ»¹ç¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà¤ÎµðÂç¤Ê¸ùÀÓ¤ò¡¢½½Ê¬É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢É½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Âª¤¨Êý¤¬¾¯¤·»¨¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡²ÎÍØ³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃË¤¬½÷¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢½÷¤¬¥è¥è¥è¤Èµã¤Êø¤ì¤Æ¼ò¤ò¤¢¤ª¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤È¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤ÏÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¤¢¤È¡Ö²ÎÍØ¶Ê¤À¤Ã¤Æ¡¢¿¦¶Èºî²È¤ËÇ¤¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¡Êº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë19¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬ºî¶Ê¤â¤·¤¯¤Ïºî»ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï7¶Ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉÏË³¤¯¤µ¤¤¤³¤È¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡¢Çä¤ì¤è¤¦¤¼¡×¤ÈÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÎÍØ¶Ê¤âÅ¨¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¤â¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤â¡¢¼Â¤ÏÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢²»³ÚÀ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤ä´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸åÇÚ¡¢µÈÀî¹¸»Ê¤ä¡¢¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¥¶¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥â¥ó¥¡¼¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤«¤ÄÄ¾ÀÜÅª¤Ê¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«ºî¼«±é¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â½½Ê¬¤Êµ¤¤ò»È¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò·ù¤¬¤é¤º¡¢¤à¤·¤í½½Ê¬¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¨¡¨¡¡ÖJ¥Ý¥Ã¥×¡×Á´ÂÎ¤¬¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¡ÖJ¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¡ÖJ¡×¤Ï¡ÖJULIE¡×¤ÎÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡¡¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£¿·´©¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£