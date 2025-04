°Õ³°¤ÈÄãÅü¼Á¡£¿È¶á¤Ê¡È²«¿§¤¤²ÌÊª¡É¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ä²³è¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥ï¥±¡£º®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯

バナナは甘いし糖質が高そう……と思われるかもしれません。でも実は、意外と低糖質で、腸内環境を整えてストレスを軽減する効果があるのです。まさに、手軽に取り入れられるスーパー腸活フード!今回は、そんなバナナの腸内細菌への効果や、研究で分かったストレス緩和のメカニズムをお伝えします。さらに、おすすめの簡単レシピをご紹介! 最後まで読んで、ぜひいつもの習慣にバナナを適度に取り入れてみてくださいね!

◆意外とすごい! バナナの腸活効果バナナには、不足しがちな栄養素「ミネラル」が豊富です。特に、「カリウム」「マグネシウム」など腸内環境を整えるために大切な栄養素がたっぷり! 食物繊維もほどほどに含まれています。具体的には、以下の通りです。・食物繊維(1.3g/100g)・カリウム(360mg/100g)・マグネシウム(32mg/100g)そして順天堂大学が行った、日本人を対象にした研究を参考にすると、バナナを食べることで次の効果が期待できますよ。(※)◆バナナは腸内の腐敗物質を減らし、ストレスを軽減!バナナを1日2本(120g)摂取してもらった結果、以下の効果が確認されています。…夏發良綰塋質を減らす効果バナナを食べた約半数の方は、尿中インドキシル硫酸の数値が低下しました。あまり聞きなれない言葉ですが、インドキシル硫酸は「腸内環境が悪化すると増える」と考えられています。つまり、腸内環境が良くなったと言えるのです!▲好肇譽好譽戰襪鮓困蕕晃果ストレスの度合いを調べる指標がいくつかありますが、バナナを食べた約半数の方は、そちらも低下していました。何かとストレスが増えやすい時代……バナナは味方になってくれそうです。次は、そんなバナナを使ったおすすめの腸活レシピをご紹介しますね!◆<簡単レシピ>ふわふわ腸活バナナグルトケーキ<材料>・バナナ…1本(皮を剥いて100gくらい)・たまご…1つ・ヨーグルト…50g(豆乳ヨーグルトでもOK)◆<作り方>.椒Ε襪涼罎如∩瓦討虜猯舛鬚瓦舛磴瓦舛禳ぜる(ミキサーでもOK)。◆‖冉容器に入れたら、600Wで2分半レンチンして完成です!出来立てだとヨーグルトの酸味の主張が強いので、冷蔵庫で冷やして食べてくださいね! レンジをお持ちでない場合は、お鍋に水を50ml入れる→そこに,陵憧錣鮴瀉屏蓋をして弱火で15分ほど蒸しましょう。◆バナナは腸活とストレスケアにも最適! 適度に取り入れよう今回は、バナナの腸活効果やストレスケアに良いところ、そしておすすめレシピもご紹介しました。今日ご紹介したレシピは、抹茶を入れてアレンジすることもおすすめです。また、1つだけ注意したい点は、食べすぎです。たしかに良い効果がありますが、バナナに糖分が適度に含まれているのも事実。食べても1日2本までにして、効果を最大限受け取っていきましょう!出典(※)Akiko Kobayashi「Banana Intake Relieves the Stress of Daily Life in Healthy Adult Volunteers: An Open, Randomized, Parallel-Group Comparative Study」(2022)<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii