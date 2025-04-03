・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．７１ドル（＋０．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１６６．２ドル（＋２０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４４９．９セント（＋３４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３９．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５７．７５セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２９．５０セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１３．５６（＋２．７８）

出所：MINKABU PRESS