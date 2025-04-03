３日の主なマーケットイベント ３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

※ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の議事要旨

※台湾，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，三協立山<5932>，不二越<6474>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>



出所：MINKABU PRESS